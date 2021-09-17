Почему Чепурченко из "Жуков" уволился из театра Табакова: Нельзя усидеть на двух стульях

Актер раскрыл причины ухода.

В конце августа Вячеслав Чепурченко ушел из Театра Олега Табакова. Труппе артист отдал 11 лет. В свежем интервью звезда сериала "Жуки" объяснила, почему решила уволиться.

Чепурченко отметил, что в его уходе не надо искать подводных камней и интриг. По словам Вячеслава, он покинул труппу на хорошей ноте по собственному желанию.

После смерти Олега Павловича Табакова театр начал меняться. Руководство задало новый курс и работать штатным сотрудником Вячеславу стало неудобно. Кроме того, недавно у звезды "Жуков" родился второй ребенок. С появлением младенца у семьи выросли траты. В "Табакерке" высокая зарплата, говорит Вячеслав, однако ему хотелось большего.

Вячеслав Чепурченко отметил, что в театре не работают, а служат. Необходимо выбрать, что важнее – сторонние проекты или сцена. Если есть желание зарабатывать где-то еще, то надо уходить и "не крутить мозги" коллективу, считает звезда "Жуков".

"Нельзя усидеть на двух стульях", – рассуждает Вячеслав Чепурченко.

Актер отмечает, что в его жизни настал новый этап. Пришло время делать что-то другое.

Вячеслав Чепурченко поведал также, что его часто спрашивают о третьем сезоне сериала "Жуки". По словам артиста, новую часть начнут снимать следующим летом.