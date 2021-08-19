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Сериалы
Рак, потеря ребенка и тяжелые травмы: испытания для большой любви звезды "Тайн следствия" Барышева

Рак, потеря ребенка и тяжелые травмы: испытания для большой любви звезды "Тайн следствия" Барышева

Актер Сергей Барышев много лет состоит в браке.
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Сергей Барышев известен благодаря роли в сериале "Тайны следствия". Актер много лет счастлив в браке с журналисткой Екатериной Кулешовой. Это вторая попытка знаменитости создать семью. Барышев уверен, что Кулешова – его настоящая любовь.

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Актер и журналистка познакомились в начале нулевых. Екатерина приехала из Германии, чтобы взять у звезды "Тайн следствия" интервью. Сергея и Екатерину потянуло друг к другу. Страстный роман закончился свадьбой. В 2004-м Барышев и Кулешова не только расписались, но и обвенчались в храме. Перед лицом Всевышнего влюбленные обещали быть вместе и в горе, и в радости.

После бракосочетания актер и журналистка задумались о детях. У Кулешовой уже подрастал наследник от прошлых отношений, между тем женщина хотела еще малыша. Мечты о пополнении в семье пришлось отложить в долгий ящик – у Екатерины обнаружили рак. Барышев во всем поддерживал избранницу. Актер отправил жену лечиться в Германию.

Зарубежным медикам удалось добиться ремиссии. Кулешова и Барышев вновь задумались о детях. Вскоре Екатерина сообщила мужу радостную новость – она беременна.

К сожалению, этому малышу не суждено было появиться на свет. Когда Екатерина носила ребенка под сердцем, у нее случился рецидив онкологии. Журналистке пришлось принимать препараты. Агрессивная терапия спровоцировала выкидыш.

Избранница актера была вне себя от горя. Кулешова предлагала звезде сериала "Тайны следствия" развестись. Женщина верила, что Барышев еще сможет создать полноценную семью с другой. Сергей и слышать не хотел о расставании. Ради любимой он был стоек и надежен. Спустя время рак отступил. Екатерина Кулешова находится в ремиссии до сих пор.

Спустя время судьба подбросила супругам новые испытания. В пробке у Сергея Барышева произошел конфликт с другим водителем. Звезду "Тайн следствия" страшно избили. К медикам актер попал с серьезным повреждением позвоночника и тяжелым сотрясением мозга.

Актер долго восстанавливался от травм, потерял работу. Все это время знаменитость во всем полагалась на избранницу.

Сергей Барышев продолжает активно работать в кино. В прошлом, 2020 году, у актера было сразу три премьеры. Вместе с супругой звезда сериала "Тайны следствия" основала детский театр, где занимается с юными актерами.

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Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 19 августа 2021, 16:32
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