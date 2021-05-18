Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей недели

СМИ назвали возможное место бегства Лукашенко от народа Белоруссии
Оголившаяся в честь Дня победы Макеева взбесила народ: Отработала концерт
Народ в ужасе от преображения детей Киркорова: Как мерзко видеть такое
Убитая горем Алентова появилась на траурном мероприятии
партнеры
Вторник
18 мая
Лента новостей
16:59
Собчак врезала изуродованной пластикой Решетовой
16:33
В США назвали дату встречи Путина и Байдена
16:26
Муж Скарлетт Йоханссон брызнул слизью ей в лицо в прямом эфире
16:25
"Въезд, к счастью, разрешен": Шаляпин намерен уехать из России в США
16:20
"Проституция развита": заявившей о насилии Прокловой нашли оправдание
16:19
Дизайнер-гей из "Не родись красивой": творческая судьба и личная жизнь актера Виталия Егорова
16:04
Аксенов отреагировал на заявление Зеленского о Крыме: Украине нужна территория без людей
15:37
"Какое унижение": Варнава рассказала о неприятном поступке возлюбленного
15:24
"Голословные обвинения!": возмущенный Шепелев влез в секс-скандал с громким разводом
15:22
Актер "Ведьмака" Генри Кавилл взбеленился из-за намеков на нетрадиционную сексуальную ориентацию
15:19
Пугачева сделала невероятный подарок к 50-летию Орбакайте
15:08
В Кремле ответили на вопрос о дате и месте встречи Путина и Байдена
14:52
Чехова поразила публику изменениями во внешности
14:45
Снова вместе: Тимати и Решетова воссоединились
14:44
Празднующая 43-летие Ломоносова из "Не родись красивой" получила трогательное признание от дочери
14:39
Лукашенко призвал подчиненных не расслабляться: Против Белоруссии работают спецслужбы с огромным опытом
14:38
Появилась шокирующая информация о таинственном любовнике Волочковой
14:26
Урганта заткнули за пояс в эфире Первого канала
14:26
В Подмосковье на лестничной клетке нашли труп девушки
14:11
Наносила себе увечья: Борисова с кровавой одеждой намекнула на рецидив
14:10
Бездетная Тарасова плюнула в отпрысков своих подруг
14:08
Макеева заявила об отказе перед свадьбой с любовником
14:07
"Мирно не удалось": отчаявшаяся Максакова намерена лишить бывшего мужа родительских прав
14:06
В центре Петербурга обрушилась часть фасада старинного здания
13:45
"Отвратнее некуда": Киркоров взбесил своим поведением на "Евровидении-2021"
13:40
"Горько!": овдовевших Максакову и Садальского поздравляют с бракосочетанием
13:38
Песков сообщил об отказе Путина уходить в отпуск летом
13:37
Аналитик Егоров рассказал об ошибках Тихановской: Не хватило понимания и воли
13:29
Как сложилась судьба звезды "Интернов" и "Оттепели" после тяжелейшей травмы позвоночника и паралича
13:27
Извращенца Панина настигли проблемы с эрекцией: Вспомнил времена, когда еще стоял
13:17
"Деревня осталась": облачившуюся в бесформенный костюм Боню затравили
13:15
В Домодедове самолет получил повреждения при посадке
12:56
На юго-востоке Москвы водитель авто сбил трех человек
12:43
"Бомжует, сволочь": сбежавший в Испанию Панин морит дочь голодом
12:35
Путин призвал мировое сообщество не допустить повторения Второй мировой войны
12:21
Превратился в старика с палочкой: 69-летнего Сухорукова невозможно узнать
12:16
"Куда ж без меня": Лазарев заявил об участии в "Евровидении-2021"
12:09
Анна Старшенбаум раскрыла причины развода на фоне слухов об изменах
12:03
"Аж ребра видны": вышедшая из больницы Бузова всполошила россиян
11:50
При крушении вертолета под Архангельском пострадал известный бизнесмен
11:45
Самые яркие участники "Евровидения-2021"
11:40
Елена Валюшкина привела дочь на премьеру эротического проекта с Дарьей Мороз в главной роли
11:27
"Тело старухи!": истощенная любовница Прилучного вызвала оторопь
11:15
Названы самые популярные схемы обмана россиян на кассе магазина
10:54
"Бабушка Яга": оголившаяся Пугачева выставила напоказ свои заросли
10:46
"Таких зажатых не берут!": популярный певец опозорился перед Ефремовым
10:32
Казанскую школу эвакуировали из-за письма "сообщника Галявиева"
10:24
Беременная Кафельникова ушла в отрыв на шумной вечеринке
10:04
Россия опередила США и Европу по ценам на электроэнергию
10:04
"Хочется кричать!": критика "зазнавшейся" невестки взбесила 53-летнюю Валерию
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Интим обязательно будет": 67-летняя Успенская призналась о связи с 41-летним Агаларовым
"Бабушка Яга": оголившаяся Пугачева выставила напоказ свои заросли
"Тройничок": продюсер предложил Штурм переспать с его женой за славу
Харассмент по-русски: почему коллеги ополчились на Лорак и Проклову
Венедиктов рассказал о скором уходе Лукашенко: Часики тикают не в его пользу
Кадры Валерии без прикрас вызвали ажиотаж: народ ахнул
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Сериалы
Дизайнер-гей из "Не родись красивой": творческая судьба и личная жизнь актера Виталия Егорова

Дизайнер-гей из "Не родись красивой": творческая судьба и личная жизнь актера Виталия Егорова

Звезда сериала "Не родись красивой" обожает работать на огороде. Уход за грядками – лучший отдых, считает Виталий Егоров.
прочитано 233 раза

Виталий Егоров запомнился ролью эксцентричного дизайнера Милко в сериале "Не родись красивой". Какое-то время зрители теленовеллы были уверены, что кутюрье-иностранца играет британский или французский артист – слишком уж натурально звучал акцент персонажа Егорова.

ПО ТЕМЕ

Празднующая 43-летие Ломоносова из "Не родись красивой" получила трогательное признание от дочери

Звезда сериала "Не родись красивой" Уварова изменилась до неузнаваемости

Виталий родился 20 декабря 1968 года на Украине. Он окончил театральное училище в Днепропетровске и школу-студию МХАТ в Москве. Учителем и наставником артиста был режиссер Олег Табаков. В "Табакерке" Егоров играл, еще будучи студентом. В 1994 году актера приняли в штат театра, там он служит и по сей день.

Дебют Виталия Егорова на экране состоялся в 2002 году – он появился в эпизоде сериала Антикиллер. Затем актер участвовал в телеспектакле "Страсти по Бумбарашу", где исполнил роль Левки. На сегодняшней день в творческой копилке знаменитости 45 киноролей и более двух десятков театральных работ, между тем самым узнаваемым персонажем в его карьере остается дизайнер-гей из "Не родись красивой".

Десять лет назад Егоров занялся преподавательской деятельностью – учит актерскому мастерству в Театральной школе Олега Табакова. Также за плечами Виталия есть режиссерский опыт.

Звезда сериала "Не родись красивой" о личной жизни предпочитает не распространяться. Долгое время о романах Виталия ничего не было известно. Дефицит информации стал причиной возникновения множества домыслов, в том числе и о нетрадиционной сексуальной ориентации артиста.

Разговоры о любовных предпочтениях Виталия Егорова утихли, когда он женился. С избранницей Натальей актер познакомился в Днепропетровске. "Она идеал украинской женщины: гарна, розумна й огрядна!" – говорил о супруге Виталий в одном из интервью.

После трех лет романа Виталий и его зазноба стали мужем и женой. Свадьбу не делали – только расписались в ЗАГСе. Наталья подарила актеру двух дочек – Анну и Марию. Супруга звезды "Не родись красивой" работает на телевидении, редактором.

По словам Виталия Егорова, лучший отдых для него – работа на огороде с тяпкой. Актер любит ухаживать за грядками и садом. У знаменитости есть участок за городом и дом, который много лет строится.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 18 мая 2021, 16:19 Источник: "Экспресс газета" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Елена Валюшкина привела дочь на премьеру эротического проекта с Дарьей Мороз в главной роли

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Какое унижение": Варнава рассказала о неприятном поступке возлюбленного

Актриса поделилась первым впечатлением об избраннике
Шоу-бизнес

Собчак врезала изуродованной пластикой Решетовой

Телеведущая высказалась о женской красоте
Сериалы

Дизайнер-гей из "Не родись красивой": творческая судьба и личная жизнь актера Виталия Егорова

Артист запомнился ролью эксцентричного кутюрье
Шоу-бизнес

Кадры Валерии без прикрас вызвали ажиотаж: народ ахнул

Певица стала другой

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая 2021 года
"Караул!": обнародован шокирующий гороскоп от Василисы Володиной на май
Гороскоп на неделю с 10 по 16 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+