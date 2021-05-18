Дизайнер-гей из "Не родись красивой": творческая судьба и личная жизнь актера Виталия Егорова

Звезда сериала "Не родись красивой" обожает работать на огороде. Уход за грядками – лучший отдых, считает Виталий Егоров.

Виталий Егоров запомнился ролью эксцентричного дизайнера Милко в сериале "Не родись красивой". Какое-то время зрители теленовеллы были уверены, что кутюрье-иностранца играет британский или французский артист – слишком уж натурально звучал акцент персонажа Егорова.

Виталий родился 20 декабря 1968 года на Украине. Он окончил театральное училище в Днепропетровске и школу-студию МХАТ в Москве. Учителем и наставником артиста был режиссер Олег Табаков. В "Табакерке" Егоров играл, еще будучи студентом. В 1994 году актера приняли в штат театра, там он служит и по сей день.

Дебют Виталия Егорова на экране состоялся в 2002 году – он появился в эпизоде сериала Антикиллер. Затем актер участвовал в телеспектакле "Страсти по Бумбарашу", где исполнил роль Левки. На сегодняшней день в творческой копилке знаменитости 45 киноролей и более двух десятков театральных работ, между тем самым узнаваемым персонажем в его карьере остается дизайнер-гей из "Не родись красивой".

Десять лет назад Егоров занялся преподавательской деятельностью – учит актерскому мастерству в Театральной школе Олега Табакова. Также за плечами Виталия есть режиссерский опыт.

Звезда сериала "Не родись красивой" о личной жизни предпочитает не распространяться. Долгое время о романах Виталия ничего не было известно. Дефицит информации стал причиной возникновения множества домыслов, в том числе и о нетрадиционной сексуальной ориентации артиста.

Разговоры о любовных предпочтениях Виталия Егорова утихли, когда он женился. С избранницей Натальей актер познакомился в Днепропетровске. "Она идеал украинской женщины: гарна, розумна й огрядна!" – говорил о супруге Виталий в одном из интервью.

После трех лет романа Виталий и его зазноба стали мужем и женой. Свадьбу не делали – только расписались в ЗАГСе. Наталья подарила актеру двух дочек – Анну и Марию. Супруга звезды "Не родись красивой" работает на телевидении, редактором.

По словам Виталия Егорова, лучший отдых для него – работа на огороде с тяпкой. Актер любит ухаживать за грядками и садом. У знаменитости есть участок за городом и дом, который много лет строится.