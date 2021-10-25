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Сериалы
32 года спустя: как выглядит и живет звезда сериала "Просто Мария" Виктория Руффо

32 года спустя: как выглядит и живет звезда сериала "Просто Мария" Виктория Руффо

В 1989 году Виктория Руффо была настоящей звездой, однако теперь актриса живет и выглядит совсем по-другому
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Известный мексиканский сериал "Просто Мария" превратил Викторию Руффо в настоящую знаменитость. Благодаря нему актриса стала известна не только на родине, но и за ее пределами. С момента выхода телесериала прошло уже больше 30 лет, а 59-летняя артистка сильно изменилась.

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Руффо мечтала о кинокарьере с детства. Виктория начала выступать еще в школе, а в первый раз появилась на экранах в сериале "Проблемы одного врача". Проект дал хороший старт ее карьере: позже звезда снялась еще в нескольких картинах, а через два года после выхода сериала "Хищница" впервые получила награду. Однако в 27 лет жизнь актрисы сильно изменилась.

В 1989 году Руффо получилась главную роль в "Просто Марии" и стала популярной сразу же после выхода сериала. Тогда об обаятельно артистке узнала не только вся Мексика, но и другие страны. Даже сейчас Виктория имеет огромное количество поклонников.

Несмотря на то, что звезда всегда уделяла большое количество времени работе, ей все же удалось наладить личную жизнь. В первый раз актриса вышла замуж за Эухенио Дербеса, с которым встретилась во время съемок сериала "Просто Мария". Мужчина пришел туда к своей матери, сыгравшей в картине роль доньи Мати, и познакомился с Викторией – так начался их роман. В этом браке актриса родила своего первенца Хосе Эдуардо, однако спустя четыре года после его появления на свет супруги разошлись.

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Зато уже спустя пять лет, в 2001 году, Руффо снова вышла замуж – ее мужем стал политик Омар Файяд. Через три года у супругов родились близнецы, Виктория и Ануар, а артистка была вынуждена сделать продолжительную паузу в карьере.

Сейчас актриса выглядит совсем не так, какой ее запомнили поклонники сериала "Просто Мария": Виктория набрала вес и обзавелась морщинками, однако, по мнению некоторых фанатов, не растеряла прежнее обаяние.

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Фото: El Universal / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
25 октября 2021, 11:35 Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник

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