Как живет и выглядит реальный сын Жади и Лукаса из сериала "Клон"

Актерам пришлось постараться, чтобы наладить отношения ради сына

Бразильский мелодраматический сериал "Клон" вышел на экраны в 2001 году и мгновенно завоевал любовь телезрителей. Поклонники картины с нетерпением ждали счастливого финала для Жади и Лукаса, однако не все знают, что актеры, сыгравшие любимых героев, были влюблены друг в друга и в реальной жизни. А в 2005 году у пары даже родился сын.

История любви экранной пары переросла в настоящее чувство не сразу. Джованна Антонелли, исполнившая роль Жади, пришла на съемки замужней женщиной, а у Мурилу Бенисио, сыгравшего Лукаса, тоже была возлюбленная. Однако вскоре актеры порвали со своими избранниками и окунулись в новый роман.

За отношениями артистов пристально следили поклонники, а в 2005 году у них родился сын Пьетро. Однако уже спустя несколько месяцев после появления на свет наследника пара разошлась. После разрыва экс-возлюбленные дали общественности понять, что не планируют конфликтовать, но уже через пару лет их перемирие дало трещину.

Причиной для ссоры стало желание Антонелли покинуть Бразилию вместе с новым супругом Роберто Локашио, однако Бенисио не хотел находиться вдали от сына. Так между бывшими возлюбленными начались долгие судебные разбирательства.

В конце концов отношения Джованны и Роберто разрушились – актриса осталась на родине с наследником, а Мурилу, как и хотел, получил возможность чаще видеться с сыном. А экс-влюбленные смогли наладить общение ради Пьетро.

24 мая этого года Пьетро исполнилось 16 лет. С годами юноша стал все больше походить на звездных родителей: от Бенисио ему достались черты лица, а от Антонелли – улыбка. Сейчас наследник актеров "Клона" живет в Рио-де-Жанейро вместе с мамой. У мальчика сложились теплые отношения и с новым избранником матери Леонарду Ногейры, от которого у Джованна родила двух дочек, и с братом по отцовской линии, первым наследником Мурилу.

Последние несколько лет юноша увлекается скейтбордингом, занимается серфингом и даже сделал первые шаги в карьере актера, снявшись в фильме "Любовь матери" вместе с отцом.