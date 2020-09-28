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"Какой-то животный ужас": доведенную до истощения звезду "Ольги" отдали в руки медиков

Кадр из сериала "Мент в законе-2" (2010)
Актеру Василию Кортукову потребовалась помощь медиков. Актер подорвал здоровье на съемках сериала "Ольга".
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На днях состоялся выход заключительной серии четвертого сезона ситкома. В новой части с героями сериала "Ольга" произошли разительные перемены.

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Герой актера Василия Кортукова, Юрген, впал в уныние и начал пить. Персонаж страдает из-за кончины жены. По воле случая герой сериала "Ольга" попадает в трудовое рабство. Юрген оказывается в плену у руководства подпольного предприятия.

По словам Василия Кортукова, сыграть драму оказалось очень сложно. Артист привык исполнять комедийные роли. Актер пропустил через себя трагедию персонажа. "Нужно было почувствовать вот эту сумасшедшинку", - поведала звезда сериала "Ольга".

Глубокое погружение в роль сказалось на здоровье Кортукова. Работа в теленовелле довела знаменитость до нервного истощения. Василию Петровичу вызывали скорую помощь прямо на площадку. Медикам удалось вернуть артиста в норму.

Актриса Алина Алексеева, исполнившая в сериале "Ольга" роль сестры главной героини, Лены, восхищена работой Василия Кортукова на площадке. Актриса отметила, что тема трудового рабства должна широко освещаться. "У меня прямо мурашки по телу от того, что настолько страшно. Это какой-то животный ужас", – заметила актриса.

Автор: 28 сентября 2020, 12:36 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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