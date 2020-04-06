Южнокорейский сериал предсказал распространение коронавируса

Поклонники южнокорейских сериалов сделали интересное открытие. Как оказалось, детективная теленовелла "Тэриус у меня за спиной" 2018 года предсказала появление коронавируса Covid-19.

В десятой серии первого сезона многосерийной картины можно найти упоминание об опасной заразе. В сериале перечисляются симптомы поражения коронавирусом. Также сообщается, что инкубационный период инфекции длится две недели, и вакцины против нее нет.

По сюжету теленовеллы, коронавирус, поражающий легкие, был изготовлен в лаборатории. К его созданию приложили руку террористы.

Злоумышленники покушаются на жизнь министра. Заразить чиновника они собираются с помощью бомбы, наполненной инфекцией. Смертоносное устройство закладывают в детском саду, куда глава высокого ведомства приезжает с визитом.

Естественно, авторы сериала "Тэриус у меня за спиной" не обладают даром предвидения. Эпизод о коронавирусе – это не боле чем совпадение. Коварная инфекция давно известна ученым, однако ранее она не распространялась с такой скоростью.

Добавим, что сериал "Тэриус у меня за спиной" повествует о бывшем агенте национальной безопасности. Главный герой по имени Тэриус скрывается в одной из квартир многоэтажки. Он выслеживает террористов, которые торгуют биологическим оружием.