"Разорвало позвонки": на съемках популярного сериала произошел несчастный случай

Работа над многосерийной картиной о супергероях проходит в Ванкувере. Именно там случилось ЧП. На помощника продюсера и актрису, 30-летнюю Аманду Смит, свалился ковш погрузчика.
Молодая женщина получила тяжелые травмы спины, в том числе разрывы позвонков. Несчастную отвезли в ближайшую больницу, где провели экстренную операцию. Аманда проходит лечение, часть ее тела все еще парализована.
По словам близких Смит, говорить о результатах хирургического вмешательства пока рано. Впереди долгая терапия. Пока женщина ничего не чувствует ниже пояса.
По свидетельствам очевидцев, Аманда Смит не могла услышать приближение тяжелого предмета из-за дорожного шума. Полиция расследует случившееся. Возможно, будет возбуждено уголовное дело.
Между тем неравнодушные собрали для пострадавшей 50 тысяч долларов. Продюсеры сериала тоже не остались в стороне и предложили помощь, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на издание Deadline.
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