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Сериалы

Какие сериалы можно смотреть бесплатно во время карантина

Фото: Hans-Martin Dewitz/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Пандемия коронавируса заставила многих работодателей перевести сотрудников на удаленную работу из дома. Для многих возможность не тратить два часа, а то и больше, на дорогу в офис – неоспоримый плюс. Высвободившееся время можно провести с пользой и удовольствием, например, пообщаться с близкими и вместе посмотреть сериалы онлайн, тем более некоторые интернет-кинотеатры открыли доступ к платному контенту для всех желающих. "Дни.ру" подготовили небольшой список теленовелл, которые скрасят вечера на карантине.
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"Эпидемия"

Картина режиссера Павла Костомарова снята по мотиву романа Яны Вагнер "Вонгозеро". Она отлично передает атмосферу ужаса и паники, которая начинается в городе из-за распространения коварного вируса, превращающего людей в кровожадных зомби. Главный герой теленовеллы пытается спасти родственников, бывшую жену и сына из эпицентра эпидемии. В восьми сериях первого сезона зритель может увидеть, как смертельная зараза выходит за пределы города и разрушает привычный порядок вещей: пропадает связь, электричество, закрываются границы, прекращается авиасообщение.

Смотреть сериал бесплатно можно на стриминговом сервисе PREMIER. Сайт полностью открыл контент на время карантина из-за коронавируса.

"Шерлок"

Любители детективов могут впервые познакомиться или пересмотреть американско-британский многосерийный фильм "Шерлок". В четырех сезонах рассказывается история современного Шерлока Холмса. Создатели теленовеллы перенесли героев произведения Артура Конан Дойла в 21 век. Главные роли в "Шерлоке" исполнили Бенедикт Камбербэтч и Мартин Фримен.

Сериал "Шерлок" смотреть онлайн бесплатно можно на сайте megogo.ru. Сервис открыл бесплатный доступ на время карантина, он предоставляется по промокоду sidimdoma.

"Полярный"

Это кино для любителей ненавязчивых приключенческих комедий. "Полярный" – это оммаж к эпохе 90-х. В центре сюжета Виктор Громов, бывший бандит, который решил завязать с преступным миром и стать добропорядочным фермером. К сожалению, прошлое постоянно настигает персонажа: под давлением он соглашается подержать воровской общак на своем офшорном счете. Когда же приходит время отдавать деньги, Громов получает травму и забывает пароль от личного кабинета в банке. Вите приходится бежать. Он попадает в северный город Полярный, где время почти остановилось.

Теленовеллу "Полярный" можно бесплатно смотреть онлайн на стриминговом сервисе PREMIER. Еще раз напомним, что просмотр без оплаты подписки открыт на время вспышки коронавируса.

Мелодрамы на телеканале Dомашний

На самом романтичном канале отечественного ТВ зрителей весь март каждый вечер ждет новая история любви от "Фабрики мелодрам". На сайте телеканала доступна, например, криминальная драма "Слепой поворот" с Евгенией Археменко и Денисом Матросовым в главных ролях, а также трогательная теленовелла "Чужая жизнь", рассказывающая о молодой женщине, которая, став виновником ДТП, пытается загладить вину перед пострадавшим. Потерпевший не знает, что незнакомка, которая так участлива к нему, эта именно та женщина, которая скрылась с места аварии.

Эти и другие сериалы линейки "Фабрики мелодрам" смотреть онлайн бесплатно можно на официальном сайте телеканала Dомашний.

"Патриот"

Многосерийная комедия расскажет о молодом парне Семене, который возвращается в родной город из армии. У героя есть цель, которая многим покажется наивной – он хочет перевоспитать всех мелких воришек, хулиганов и гопников, чтобы сделать свой край самым лучшим и безопасным на земле. Правда, есть нюанс, наставлять земляков он умеет только силой. Педагогическому процессу методом кнута мешает проверка, которую Семен должен пройти, чтобы поступить в академию ФСБ.

Сериал "Патриот" можно смотреть онлайн бесплатно во время карантина на стриминговом сервисе PREMIER.

Автор: 18 марта 2020, 11:52

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