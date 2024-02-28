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Среда 28 февраля

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Российский хмель: новые горизонты для пивоварения

Российский хмель: новые горизонты для пивоварения

Хмель – важный ингредиент в производстве пива, который придает напитку характерный вкус и аромат. В последние годы в России активно развивается хмелеводство, и это открывает новые возможности для пивоваренной отрасли. Этот вьющийся многолетник, выращенный в России, обладает своими особенностями.

Использование российского хмеля позволяет снизить зависимость от импорта и поддержать отечественного производителя. Развитие хмелеводства в России также способствует созданию новых рабочих мест и развитию сельских территорий. Это особенно важно в регионах, где его выращивают, таких как Алтайский край. Одним из примеров успешного использования отечественного хмеля можно назвать новую версию «Балтики 7».

«Фермеры выращивают хмель прямо в горах, в селе Верх-Карагуж неподалеку от Горно-Алтайска. Солод тоже особенный: мы сушим его при более низких, чем обычно, температурах – начиная от 50 градусов, что придает напитку соломенно-желтый цвет», — поделился директор по пивопроизводству – главный пивовар «Балтики» Игорь Матвеев.

Однако, несмотря на все преимущества использования российского хмеля, есть и некоторые сложности. Одна из них – ограниченность площадей для выращивания хмеля. В России не так много регионов, где климатические условия подходят для его выращивания – Чувашская Реcпублика, Марий Эл, Липецкой области, в Краснодарском крае, а также упомянутые Республика Алтай и Алтайский край.

Также стоит отметить, что российский хмель пока не так широко известен на международном рынке, как его зарубежные аналоги. Это связано с тем, что хмелеводство в России только начинает развиваться, и требуется время для создания репутации и узнаваемости бренда. В целом, использование российского хмеля в пивоварении – это шаг вперед для отрасли. Это позволяет создавать уникальные и качественные продукты, поддерживать отечественного производителя и развивать сельские территории. Однако, для достижения полного успеха, требуется дальнейшее развитие хмелеводства и продвижение российского хмеля на международном рынке.

28 февраля 2024, 19:39
Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Globallookpress.com

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