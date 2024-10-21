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Понедельник 21 октября

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В круиз – за знаниями!

В Москве подвели итоги Международного конкурса журналистских работ "Образование послезавтра". За право стать лучшими боролись более 100 молодых специалистов в сфере журналистики и медиакоммуникаций из 23 стран мира. Журналисты, блогеры, политологи, лидеры мнений подали на конкурс свои работы, посвященные образованию будущего.

Одна из целей конкурса – повышение мотивации молодежи из других стран к обучению в российских университетах.

"Сегодня в нашей стране обучаются более 355 тысяч иностранных граждан, среди которых более пяти тысяч будущих журналистов, они играют ключевую роль в информировании общества и могут влиять на общественное мнение и политику", — отметил председатель оргкомитета конкурса, руководитель проектного офиса ФГАНУ "Социоцентр" Алексей Мартынов.

В очных этапах конкурса по итогам отбора участвовали 40 специалистов медиасферы. В столице для них была организована однодневная образовательная программа, а после нее — торжественная церемония награждения, где были названы имена 15 лучших зарубежных журналистов, блогеров, политологов, которые отправятся в речной круиз по самым живописным городам России.

Номинантов конкурса ждет посещение крупнейших медиакомпаний, музеев, выставок, культурных мероприятий и встречи с ведущими специалистами в области образования и медиа.

Организаторы конкурса Минобрнауки России совместно с ФГАНУ "Социоцентр".

Шоу-бизнес в Telegram

21 октября 2024, 16:25
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