Во Флаконе пройдет летняя арт-ярмарка Happy market

8 и 9 августа 2020 года на территории дизайн-квартала "Флакон" пройдет большая летняя арт-ярмарка Happy market. За время длительного карантинного перерыва мастера хендмейда и творческие мастерские успели подготовить новые коллекции уникальных товаров ручной работы и готовы презентовать их гостям мероприятия. Здесь можно будет приобрести одежду и аксессуары, сувениры и подарки, натуральную косметику, ювелирные изделия, предметы интерьера, сладости и многое другое.



Кроме того, гости мероприятия смогут принять участие в маркет-квесте, тем самым оказав поддержку малому бизнесу. Участникам будет предложено собрать 3 штампа за покупки на ярмарке и получить бесплатный макияж и профессиональную фотосессию на территории дизайн-квартала "Флакон".

Также на Happy Market будет работать образовательный лекторий, где приглашенные спикеры расскажут о базовом гардеробе, модных тенденциях грядущей осени, правилах подбора аксессуаров, умных покупках, а также проведут практические занятия по ежедневному и летнему макияжу. Оба дня в beauty-зоне будут проходить бесплатные экспресс-консультации по стилю, мастер-классы по цветотипированию и модные практикумы.

На летней площадке будет организована lounge-зона, где можно будет передохнуть на мягких пуфах, послушать диджей-сеты, перекусить на фудкорте и даже принять участие в кулинарных мастер-классах по изготовлению мороженного.

Представители приюта "GetDog" привезут на Happy Market своих четвероногих питомцев, с которыми можно будет не только поиграть, но и стать хозяином и верным другом одному из них. Здесь же будет организован сбор помощи животным: каждый неравнодушный сможет принести корм, игрушки, пледы, поводки и медикаменты.

В зоне мастер-классов можно будет изготовить флонариум – маленькую домашнюю оранжерею. А для самой младшей аудитории опытные преподаватели художественной студии "Гармония" проведут творческие занятия, развивающие любовь к природе и здоровому образу жизни. Дети смогут расписать текстильных кукол и игрушек, футболки и деревянные заготовки.

Вход на ярмарку свободный, участие в мастер-классах и лекциях – бесплатное!