Творчество во время самоизоляции: картины домохозяек выставили на обозрение

В минувшие выходные дизайн-бюро INDesign представили новый проект, родившийся в период самоизоляции. Светское мероприятие в честь старта проекта в формате выставки состоялось в Loft Lodge, где собрались авторы произведений, ценители искусства, артисты и дизайнеры. Объектами выставки стали картины, написанные авторами из разных сфер деятельности: от домохозяек до фитнес-тренеров.



Все они впервые взяли в руки кисточки, вдохновленные работами дизайн-бюро и реализовали свой творческий потенциал. Ирина Кумскова и Наталья Киржнер, организаторы проекта, не смогли оставить без внимания первую присланную работу, и выставив ее в социальной сети получили много откликов, что и стало первым шагом при создании проекта.

Авторы воспользовались предоставленной возможностью находиться дома и раскрыли свои таланты, воплотив их в произведения, не уступающие шедеврам профессионалов. Так Валентина Колесова создала актуальную картину "Выход в свет", героиней которой стала девушка, выносящая мусор в вечернем платье. Анна Бурцева из Краснодара прислала картину "Желтые маки", а Галина Конюхова посвятила свое произведение весне, изобразив нежные пробуждающиеся ото сна подснежники. Отклики на эти и другие работы настолько вдохновили создателей проекта, что было принято решение создать выставку и регулярно поддерживать творчество подписчиков, организовывая такие вечера и аукционы.

“В период пандемии, нам представилась возможность побыть наедине с собой, своими мыслями и почерпнуть вдохновение в стенах родного дома. Несмотря на сложившуюся ситуацию, мы решили не только пообщаться с подписчиками нашего блога, но и найти таланты, которые смогут стать частью наших дизайн-проектов. В поиске уникальных идей и новых взглядов на искусство мы обратились к тем, кто вовсе не является представителями творческих профессий, связанных с дизайном и искусством. Благодаря многочисленным работам, которые нам прислали, мы и решили создать такую выставку, которая покажет посетителям насколько полезно иногда бывает отключиться от всего и просто творить, находить в себе творчество и делиться им с миром, не бояться создавать что-то прекрасное, даже, если ранее не было в этом опыта”, – рассказывают Ирина Кумскова и Наталья Киржнер, авторы проекта, выпускницы Британской Высшей Школы Дизайна, создавшие свое дизайн бюро 6 лет назад.

В дальнейшем INDesign планирует находить талантливых людей и представлять их работы публике в разных форматах.

Атмосферу мероприятия создавала DJ PALMIRA. Кульминацией вечера стали зажигательные выступления певиц, поддерживающих проект. Певица и актриса Евгения Короткевич поздравила организаторов со стартом проекта: “Стать свидетелем старта такого яркого проекта было очень интересно. Некоторые работы и мне приглянулись. С радостью продолжу следить за творчеством участников проекта дизайн бюро”. Певица PavLova и группа ТВОЯVINA завершили вечер зажигательными выступлениями.

Среди гостей выставки были актриса Карина Мишулина, певица Таня Герман и другие.

Средства от продажи картин были направлены на поддержание Воскресной школы при Никольском Храме в городе Балашиха.