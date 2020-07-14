Успейте приобрести планшет HUAWEI MatePad по выгодной цене

Только до 20 июля 2020 года HUAWEI предлагает скидки на новый планшет HUAWEI MatePad. При добавлении устройства в корзину его стоимость будет снижена.



Например, HUAWEI MatePad 4 ГБ + 64 ГБ Wi-fi можно будет приобрести на 2 200 рублей дешевле: его стоимость составит 19 790 рублей вместо 21 990 рублей. Еще более выгодное предложение действует на планшет в конфигурации Wi-Fi + LTE: при добавлении в корзину скидка составит 2 400 рублей.

HUAWEI MatePad – планшет нового поколения, который послужит удобным инструментом для обучения, досуга и общения.

Батарея и производительность

Емкость батареи HUAWEI MatePad составляет 7250 мАч, что позволяет пользователю всегда оставаться на связи. Процессор Kirin 810 включает в себя мощный графический ускоритель Mali-G52 для редактирования графики и презентаций, а также обеспечивает отличную производительность.

Мультимедийные возможности

HUAWEI MatePad унаследовал флагманские характеристики и получил безрамочный 10,4-дюймовый экран и 7,9-миллиметровые рамки, благодаря чему полезная площадь составляет 84%. Кроме того, HUAWEI MatePad поддерживает технологию улучшения изображения ClariVu, которая самостоятельно корректирует динамический диапазон, контрастность и резкость. Это обеспечивает наиболее комфортное пользование планшетом, вне зависимости от того, смотрите ли вы фильм, играете в игры, или же общаетесь в социальных сетях.

Звук и камера

HUAWEI MatePad – новая платформа для дистанционного образования – обеспечит наиболее эффективный процесс обучения. Планшет имеет 4 микрофона и способен распознавать и захватывать звук на расстоянии до 5 метров, гарантируя четкое звучание вашего голоса даже при низком уровне громкости. Более того, широкоугольная фронтальная камера 8 МП с углом обзора 107°, позволит получить качественное изображение пользователя при групповых звонках.

HUAWEI MatePad оснащен 4 высокоамплитудными динамиками с 4 усилителями, которые обеспечивают громкий звук и мощные басы. Кроме того, планшет имеет функцию объемного звучания Histen 6.0. А система Harman Kardon гарантирует чёткое воспроизведение даже самых сложных звуковых сцен.

Инновационные интеллектуальные функции взаимодействия

HUAWEI MatePad – это устройство, которое подойдет для пользователей любого возраста. Планшет имеет функцию родительского контроля, которая поможет управлять доступом детей к приложениям и временем их использования.

Установить приложения на планшет можно с помощью фирменного магазина HUAWEI AppGallery. Туда уже успешно интегрированы сервисы для прослушивания музыки, чтения, игр, просмотра фильмов, совершения покупок, вызова такси, перевода текста с иностранных языков. Список приложений постоянно пополняется.