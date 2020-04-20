Московские дизайнеры смогут компенсировать половину затрат на участие в Неделе Моды

Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы в целях поддержки малого и среднего бизнеса компенсирует часть затрат дизайнеров на Неделю моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia в соответствии с приказом "Об утверждении перечня и критериев соответствия конгрессно-выставочных мероприятий". Московские бренды, принявшие участие в Неделе моды "Мерседес-Бенц" в России в 2019 и 2020 годах, смогут подать заявку на компенсацию своих затрат.

"Мы изменили сроки проведения мероприятий, расходы на участие в которых можно компенсировать с помощью субсидий Правительства Москвы. Раньше в этот перечень входили события, состоявшиеся после 1 октября 2019 года. Теперь можно компенсировать затраты на участие в мероприятиях, проходивших в период с 1 января прошлого года до момента подачи заявки. Это позволит предпринимателям даже в отсутствие новых выставок получить финансовую поддержку. Участники проходившей в 2019 году Mercedes-Benz Fashion Week Russia также смогут воспользоваться нашей субсидией. С ее помощью можно вернуть денежные средства, потраченные на регистрационный взнос, застройку стенда или аренду выставочной площади. Размер кешбэка за участие в российской выставке, в том числе в Mercedes-Benz Fashion Week Russia, может составить 350 тысяч рублей. С помощью выплаты есть возможность покрыть до 50 % понесенных расходов. Подать заявку участники могут до 29 мая", – сообщил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

"Включение Недели моды в перечень мероприятий, участники которого могут получить субсидию Правительства Москвы, было приурочено к мартовскому событию, которое отменилось из-за коронавируса. Однако данная мера имеет реверсивное действие с момента принятия – под неё подпадают мероприятия за предыдущие 15 месяцев, таким образом, московские участники MBFW Russia имеют возможность возместить часть затрат, при выполнении ряда условий, на участие в Неделе моды, которая проходила и в марте – апреле 2019 и в октябре 2019 года. В текущей ситуации эти выплаты дизайнерам придутся очень кстати", – говорит президент Национальной палаты моды Александр Шумский.