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Пресс-релизы

Японский пианист-импровизатор даст единственный концерт в Москве

Фото: Пресс-служба
Всемирно известный исполнитель Идаки Шин выступит в Москве в Светлановском зале ММДМ 25 апреля с единственным концертом. 
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Идаки Шин – одно из ярчайших явлений международной инди-сцены. Его творческий метод уникален. Начав свою карьеру как специалист по социальному обеспечению, Идаки глубоко погрузился в изучение влияния музыки на самочувствие и даже на судьбу человека. Как человек, тонко ощущающий состояние людей вокруг, Идаки Шин "настраивает" музыкальный инструмент на зрительный зал, добиваясь эффекта полного погружения слушателей в музыку. Музыка Шина звучала в "Карнеги-холле" в Нью-Йорке, в Большом театре на Сицилии, в Арктическом соборе в нормвежском Тромсё и на других культовых площадках. Только за последние годы он выступил в Испании, Италии, Ливане, ОАЭ, Грузии, Македонии, Китае, Болгарии и многих других странах мира. 

В Москве Идаки Шин представит новую программу для органа и фортепиано. Своими импровизациями Шин как бы раздвигает границы известных музыкальных произведений. Готовясь к выступлению в каждой стране, Идаки Шин посвящает много времени изучению ее традиций и культуры. На концерте в Доме музыки пианист представит свои трактовки сочинений русских композиторов.

Энергетическое воздействие его творчества на людей огромно. Однажды произошла судьбоносная встреча музыканта с наследницей корейского престола принцессой Кейко Кома. 24-летняя Кейко тогда боролась с онкологическим заболеванием. По словам наблюдавших ее врачей, диагноз был настолько тяжел, что жить ей оставалось всего несколько месяцев. Проникнувшись творчеством Шина, Комо, по ее собственному признанию, научилась слышать себя и нашла в своем организме силы для полного исцеления. Дружба Кейко и Шина переросла в творческий тандем – под влиянием музыки Идаки принцесса начала писать стихи. Сегодня они путешествуют по миру с совместной программой. Также именно Идаки Шин внушил ей огромную любовь к творчеству Пушкина. По словам Кейко, несмотря на свое дворянское происхождение, поэт разговаривал на понятном для каждого человека языке. Этот талант покорил корейскую принцессу. А после посещения музея Достоевского в Петербурге она сменила всю обстановку своего дома, сделав ее "максимально русской".

Для концерта в ММДМ Идаки Шин также готовит "максимально русскую" программу и готовится удивить московских слушателей незнакомым звучанием знакомых произведений.

11 февраля 2020, 15:06

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