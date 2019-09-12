Российский иллюзионист Сергей Воронцов повторит смертельный трюк Гудини

3 октября в Крокус Сити Холле состоится премьера грандиозного иллюзионного шоу российского мага Сергея Воронцова "Трюки Гудини". Ученик Эмиля Кио удивит публику номерами в жанре иллюзий, а также повторит опаснейший escape-трюк, который в 2017 году чуть не стоил ему жизни.



В жанре иллюзий Сергею Воронцову нет равных в России – российский маг создает удивительные иллюзии, синтезируя в своих шоу различные жанры этого искусства – от микромагии и чтения мыслей на расстоянии, до исчезновения автомобилей. Отточенное годами упорных тренировок мастерство, потрясающая ловкость рук помогают Сергею Воронцову в исполнении опасных escape-трюков в стиле легендарного Гарри Гудини. Шоу российского иллюзиониста состоит из всевозможных побегов и освобождений из клеток, оков, веревок, мешков, прохождений различных препятствий. Все трюки происходят непосредственно на глазах у зрителей: иллюзионист не использует никаких телевизионных эффектов, фото и видео монтажа.

Сергей Воронцов известен широкой публике с 2011 года, когда он выступил на конкурсе песни "Евровидение" в качестве иллюзиониста. Тогда россиянин поставил технически сложный номер для хорватской исполнительницы Дарии Кинцер под конкурсную композицию Celebrate. Это был первый случай за всю историю "Евровидения", когда в этом музыкальном конкурсе принял участие иллюзионист. Номер получился настолько эффектным, что у Сергея появились поклонники по всему миру.

Безукоризненное выполнение сложнейших по технике трюки прославили Сергея Воронцова во многих странах, где он демонстрировал свои шоу иллюзий. Однако, не всегда номер может закончиться благополучно. Так, в 2017 году случилось непредвиденное – во время выполнения сложнейшего номера фиксирующие ноги заклепки не выдержали, и маг полетел камнем вниз головой с большой высоты на глазах у обомлевшей публики. В результате падения с высоты 6 метров Сергей получил перелом ноги. Причиной несчастного случая стала техническая неисправность.

На реабилитацию ушло больше года. В восстановлении Сергею помогли его невероятная сила духа, несгибаемость и готовность достичь своей цели – повторить опасный трюк в жанре escape.

3 октября во время своего шоу "Трюки Гудини" на сцене Крокус Сити Холла Сергей Воронцов вновь повторит этот сложнейший номер, который отточен детально. По словам Сергея, он усовершенствовал и усложнил трюк легендарного Гудини, добавив еще больше адреналина и риска.

"Жизнь – это набор впечатлений, – говорит Сергей. – Если хотите их сделать более яркими, то вам стоит посетить это шоу, почувствовать разницу между повседневностью и потрясающим воображение загадочным миром иллюзии".