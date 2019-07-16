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Пресс-релизы

Выставка работ молодых художников пройдет в Санкт-Петербурге

Фото: Пресс-служба
11 июля сразу на двух площадках Санкт-Петербурга откроется выставка работ молодых российских художников, созданных в рамках Всероссийского Форума Молодежных Творческих Мастерских "АРТ-Мастерская XXI". Посетители смогут ознакомиться с более чем 140 произведениями изобразительного искусства, среди которых: живопись, графика, скульптура, инсталляция, арт-фото и цифровое искусство. По количеству работ и участников это - одно из самых масштабных творческих событий России за последние несколько лет.
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"Природа бинарности" – под таким общим названием на двух площадках откроется выставка работ отечественных художников, созданных в рамках Всероссийского Форума Молодежных Творческих Мастерских "АРТ-Мастерская XXI". В экспозиции будут представлены работы молодых многообещающих авторов из разных уголков нашей страны, их наставников и признанных мэтров современного искусства.

В основе проекта – работа 5-ти творческих мастерских: "За и Против" (рук. Н. Палажченко);  "Правда и Ложь" (рук. Е. Семенов);  "Свобода и Вседозволенность" (рук. Д. Бабаян);  "Созидание и Разрушение" (рук. А.Жерноклюев) и "Самость и Безликость" (рук. А. Артамонов). В выставочном зале Санкт-Петербургского отделения Творческого Союза художников России (Невский проспект, 60) участники проекта и их наставники представят произведения,  созданные в 3-х из них: "Правда и Ложь";  "Свобода и Вседозволенность" и "Самость и Безликость". С работами, созданными еще в двух мастерских: "За и против" и "Созидание и разрушение" можно будет познакомиться в Центре дизайна ArtPlay.

Фото: Пресс-служба

"Мы надеемся, что выставка вызовет живой интерес не только представителей творческих профессий, но и серьезных коллекционеров, интересующихся современным изобразительным искусством, а также бизнесменов, – рассказал Президент ТСХ России, Заслуженный художник РФ К.В.Худяков. – У работ, созданных молодыми художниками под руководством признанных мастеров и прошедших конкурсный отбор, на наш взгляд, есть неплохой инвестиционный потенциал. Открытые нами художники в будущем будут представлять современное российское изобразительное искусство, в том числе, и на международной арене".

Выставка стала итогом масштабного проекта Творческого Союза художников России при финансовой поддержке Министерства Культуры РФ. Он дал уникальную возможность молодым талантливым художникам из различных регионов Российской Федерации попробовать свои силы в коллективной работе под руководством признанных мастеров изобразительного искусства.

Для участия в проекте кураторы отобрали 85 авторов из числа наиболее талантливых и перспективных молодых художников. Под руководством опытных наставников участники проекта около двух месяцев создавали самостоятельные работы на заданные темы. Далее по итогам конкурсного отбора экспертами были утверждены 140 работ, которые будут представлены в Санкт-Петербурге.

Фото: Пресс-служба

11 июля экспозиция откроется на двух площадках:

·       в 18.00 – в выставочном зале Санкт-Петербургского отделения Творческого Союза художников России (Невский проспект, 60)

·       в 20.00 – в Центре дизайна ArtPlay (Красногвардейская площадь, 3Е).

В этот же день, 11 июля в 16.00, в выставочном зале Санкт-Петербургского отделения Творческого Союза художников России в рамках проекта пройдет круглый стол на тему: "Внутренняя самоцензура художника".

"ПРИРОДА БИНАРНОСТИ" также будет показана во Владимире, Калининграде, Тольятти, Ставрополе и Москве. На выставочных площадках этих городов в рамках проекта пройдут круглые столы и мастер-классы.

16 июля 2019, 16:44

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