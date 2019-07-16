Happy Market в июле: лето снаружи – лето внутри

27 и 28 июля 2019 года в дизайн-квартале "Флакон" состоится вторая летняя ярмарка Happy Market – культурное городское арт-событие, объединяющее талантливых людей. На творческом рынке молодые дизайнеры, стилисты, художники, мастера хендмейда и мастерские будут презентовать широкой публике свои уникальные товары ручной работы: одежду, сувениры, аксессуары, подарки, косметику, предметы интерьера и другие.

В рамках деловой программы гостей мероприятия ждут два дня концентрированного опыта и новых полезных знаний от спикеров – известных стилистов, визажистов, имиджмекеров, которые в формате лекций и интерактивов расскажут о том, как выглядеть стильно в дождливое московское лето, сочетать украшения правильно, что полезного можно купить на летних распродажах, порекомендуют 10 must have аксессуаров на каждый день, а также поделятся анти-трендами этой осени.

Также здесь состоится серия практических мастер-классов. Так, на занятиях по фейсфитнесу участники ознакомятся с 10-минутным комплексом упражнений для подтяжки мышц и кожи овала лица, улучшения микроциркуляции крови, выведения лишней жидкости и ускорения регенерации тканей. А на мастер-классе по мейкапу узнают о простых лайфхаках для базового макияжа и получат инструкции по мейкапу на все случаи жизни.

Уже традиционно на ярмарке будет организована бесплатная beauty-зона с консультациями стилистов и экспресс-макияжем для всех желающих. Стилисты поделятся практическими рекомендациями по выбору собственного стиля, а визажисты покажут, как наносить ежедневный макияж правильно.

Детям в это время скучать не придётся! Для них состоятся увлекательные мастер-классы, где можно будет полепить из глины, расписать кукол, игрушки, создать сумочки и открытки.

Вход на ярмарку свободный. Время работы: 12:00 – 20:00.