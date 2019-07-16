Солисты Парижской оперы выступят на "Летних балетных сезонах" в Москве

"Летние балетные сезоны" в РАМТе продолжают спектакли с участием солистов прославленной Национальной парижской оперы – Opera Garnier. Молодые, но уже известные танцовщики Парижской оперы Элоиз Бурдон и Жереми Лу Кер исполнят главные партии в балетах "Жизель" 21 июля и "Лебединое озеро" 23 июля. Для балетоманов это отличная возможность по достоинству оценить солистов Opera Garnier и насладиться их незаурядным исполнительским мастерством.

В 2016 году Жереми-Лу Кер и Элоиз Бурдон уже танцевали главные партии на "Летних балетных сезонах" в балетах "Дон Кихот" и "Щелкунчик". В 2017 году Жереми-Лу КЕР исполнил роль шекспировского героя в спектакле "Ромео и Джульетта".

Элоиз Бурдон: "Я с большим уважением отношусь к российской публике и восхищаюсь российскими танцовщиками, с которыми мне довелось работать. Великие балетные постановки требуют колоссальной физической работы и перфекционизма. В классическом танце свобода самовыражения заключается в работе над своим внутренним миром. Она занимает много времени и заставляет постоянно думать. Это очень трудно, но так упоительно".

Элоиз Бурдон – лауреат премии Prix du Cercle Carpeaux (2010) и Prix du public, присуждаемой Ассоциацией Парижской оперы (2011). Исполняет классические балетные партии в постановках Рудольфа Нуреева "Баядерка", "Лебединое озеро", "Спящая красавица", "Дон Кихот" и сольные партии в балетах Джорджа Баланчина "Тема с вариациями", "Агон", "Серенада", "Хрустальный дворец" и не только, а также партии в спектаклях "Сюита в белом" Сержа Лифаря, "Онегин" Джона Крэнко, ARTIFACT SUITE Уильяма Форсайта и "Анатомия чувств" Уэйна МакГрегора.

Жереми-Лу Кер: "Для меня большая радость и честь танцевать для российской публики. Она по-хорошему ненасытна, любит балет и требует от тебя полного включения, полной отдачи. Конечно, выступать перед таким искушенным зрителем – очень ответственно.

Мне нравится, что "Летние балетные сезоны" дают публике возможность увидеть множество классических балетных постановок в исполнении разных трупп. Не знаю других стран, в которых это было бы столь же легко и доступно. На мой взгляд, для москвичей и гостей столицы это большой подарок и удача".

Жереми-Лу Кер – лауреат третьей премии и бронзовой медали на Международном конкурсе артистов балета в Варне (2014). Исполняет классические партии в постановках Рудольфа Нуреева "Баядерка", "Лебединое озеро", "Спящая красавица", "Дон Кихот", "Ромео и Джульетта" и "Золушка", в балетах "Пахита" и "Сильфида" Пьера Лакотта, "Ручей" Жана Гийома Барта, "Серенада" и "Блудный сын" Джорджа Баланчина и других.

Летние балетные сезоны" – уникальный балетный марафон, классика нон-стоп в самом центре столицы: ежедневно с 1 июля по 28 августа на сцене РАМТа – жемчужины мирового балетного искусства в сопровождении оркестра.

В этом году в репертуаре "Летних балетных сезонов" 10 известных классических балетов – "Лебединое озеро", "Щелкунчик", "Золушка", "Дон Кихот", "Спящая красавица", "Жизель", "Ромео и Джульетта", "Баядерка" – постановки легендарных хореографов Мариуса Петипа, Льва Иванова, Асафа Мессерера, Леонида Лавровского, Василия Вайнонена, Александра Горского.