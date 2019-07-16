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Пресс-релизы

Чемпионат по шоссейно-кольцевым мотогонкам RSBK пройдет в Волоколамске

Фото: vk.com/rsbkrussia
21 июля на территории волоколамского автодрома Moscow Raceway пройдет московский этап крупнейшего российского чемпионата по шоссейно-кольцевым мотогонкам RSBK. Соревнования станут частью большого мотособытия, объединяющего спортивную и развлекательную программы.
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За титул чемпиона будут бороться лучшие пилоты страны. Всего в соревнованиях заявлено более сотни участников из Москвы, Нижнего Новгорода, Симферополя, Владивостока, Барнаула, Уфы, Красноярска и других городов. На трек также выйдут и прошлогодние чемпионы России Владимир Леонов (класс-супербайк) и Алексей Иванов (класс-супер спорт). Помимо одиночных заездов запланирован и командный зачет, в котором будут состязаться несколько десятков команд.

Зрелищной частью программы станет "мототриал" – соревнования каскадеров, которые продемонстрируют акробатические трюки на мотоциклах, квадроциклах и трюковых автомобилях. Зрители смогут наблюдать "прыжки" по подготовленным препятствиям, в том числе, и через огненные кольца, что добавит происходящему адреналина.

Фото: vk.com/rsbkrussia

Не обойдется и без соревнований по "мотоджимхане": этот вид мотодисциплины зародился в Японии и постепенно стал популярен во всем мире. Пилоты продемонстрируют искусство маневрирования, "перекладки" мотоциклов в ограниченном пространстве.

Параллельно с шоу-программой на территории автодрома состоятся тест-драйвы от крупнейших мотоциклетных компаний, где каждый желающий сможет почувствовать весь драйв управления мотоциклом. Для подрастающих гонщиков будет организован детская зона RSBK, где пройдут соревнования на беговелах. Также здесь расположится множество развлекательных площадок, среди которых будет и аттракцион с педальными машинами СССР.

Фото: vk.com/rsbkrussia

После подведения итогов организаторы приступят к подготовке следующего этапа, который состоится на подмосковном автодроме в Мячково, а финал RSBK-2019 запланирован в Грозном в сентябре. 

16 июля 2019, 09:04

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