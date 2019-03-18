В Завидово вновь наградят "Лучшие социальные проекты России"
Как понять, что ваш проект важен и нужен сообществу? И решает ли он проблемы людей, помогает ли в трудных жизненных вопросах? VII Ежегодная Программа и Форум "Лучшие социальные проекты России" создана для выявления лучших практик, а также для поощрения компании, фондов и СМИ, внесших существенный вклад в стимулирование и продвижение идей социально-ответственного бизнеса. Представители бизнеса России встретятся на площадке форума и обсудят вопросы волонтерства, новые форматы благотворительности, актуальные социальные инициативы.
Участниками прошлых лет Форума и Церемонии награждения были: BMW Group Россия, ООО "НЕСТЛЕ РОССИЯ", Samsung Electronics, ООО "Эльдорадо", ПАО "МТС", ПАО Сбербанк Блок "Корпоративный бизнес", Чемпионат.com, АО "Телекомпания НТВ", АО "Газпром-медиа Холдинг", АО "Группа "Илим", Luxoft, БФ "Дом Роналда Макдоналда" Компания Макдональдс", ЗАО "Ферреро Руссия" и другие.
Список категорий:
· Культура, искусство, религия;
· Экологические проекты и инициативы;
· Поддержка здорового образа жизни;
· Образование и наука;
· Поддержка одаренных детей и молодежи;
· Проекты в поддержку социально незащищенных слоев населения;
· Социальный маркетинг;
· Благотворительность;
· Корпоративные проекты;
· Проекты по улучшению жилищно-коммунальных условий;
· Развитие межнационального сотрудничества;
· Социально-ответственные СМИ;
· Медико-социальные проекты;
· Спонсорская поддержка проектов.
Украшением вечера станет торжественная церемония награждения лучших социальных практик и программ. Подать заявку и ознакомиться с более подробной информацией можно на сайте проекта.
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