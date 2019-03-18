Симфонический оркестр Москвы "Русская Филармония" отмечает 18-летие

19 марта официальный оркестр города Москвы отмечает День Рождения. Именно в этот день в 2001 году в Большом зале Московской консерватории состоялся первый концерт Симфонического оркестра Москвы "Русская Филармония". Свое "совершеннолетие" – 18 лет – оркестр встречает с молодой энергией, далеко идущими планами и огромным багажом музыкальных проектов в активном концертном графике. "Русская филармония" славится своей мультижанровостью и креативом.



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