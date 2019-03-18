Симфонический оркестр Москвы "Русская Филармония" отмечает 18-летие
Совсем недавно осуществился еще один амбициозный проект, еще одна мечта руководителя оркестра Гаянэ Шиладжян: "Несколько лет назад, во время совместной записи оперного альбома с Монтсеррат Кабалье, я спросила сколько концертов вы исполнили с Фредди Меркьюри, где звучал полный альбом "Barcelona" с симфоническим оркестром. К моему удивлению, ответ был – ни разу, хотя такая мечта была у нас двоих. Я пообещала Монтсеррат, что альбом "Barcelona" будет звучать с симфоническим оркестром. В ноябре 2018 весь альбом "Barcelona" прозвучал в проекте "Queen Best Hits & Barcelona" на сцене Кремлевского дворца и прочно закрепился в репертуаре оркестра "Русская филармония".
Хиты Queen в исполнении оркестра можно будет услышать 2 апреля в Доме музыки. В ближайшие месяцы оркестр исполнит масштабный мультимедийный концерт в Страстную пятницу (26 апреля в Доме Музыки) – "Реквием Верди и шедевры эпохи Возрождения". В Кремлевском дворце пройдет два проекта из серии "Посвящение великим исполнителям": 6 апреля – Муслиму Магомаеву с участием Методие Бужора и Николая Рябухи, и 30 мая – Майклу Джексону и Уитни Хьюстон с участием американских исполнителей Белинды Дэвидс и Дантанио.
В день рождения 19 марта в Доме Музыки пройдет праздничный концерт "Лучшие рапсодии мира", в котором "Русская филармония" снова объединит рок (Queen), джаз (Гершвин) и классику (Рахманинов, Равель, Лист) в исполнении лучших пианистов современности Александра Синчука, Валерия Гроховского и главного дирижера оркестра Фабио Мастранджело.
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