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Пресс-релизы

Участники фестиваля "Авторадио" и Дискотека 80-х "Secret Service" представили свою фаворитку в России

Фото: Пресс-служба
Молодая, но уже громко заявившая о себе певица Дэя представила песню легендарного исполнителя и музыканта Тима Норелла – лидера группы "Secret Service".  
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По мнению лидера именитой легендарной группы, певица Дэя – новая звезда российского шоу-бизнеса в хорошем смысле этого слова. Не секрет, что лидер группы пишет песни исключительно талантливым исполнителям по всем миру. В прошлом году он представил на Евровидении белорусскую певицу Гюнешь, которая покорила всю страну.

В декабре артисты "Secret Service" выступят на концерте "Легенды Ретро ФМ" вместе с Софией Ротару, группой Иванушки, Михаилом Шуфутинским и другими легендарными артистами. Выступит ли с легендарной группой певица Дэя – не разглашается.

Песню, написанную Тимом Норрелом "Ты снишься мне", которую Дэя исполняет на двух языках уже можно услышать на всех цифровых площадках, а также песня в первый день премьеры появилась на "Милицейской волне". На этом певица не останавливается и надеется покорить все радиостанции и российскую аудиторию.

В долгожданном сингле Дэя вновь возвращается к теме неразделенной любви. Однако яркая и динамичная композиция не о боли и страданиях, она передает страстное желание героини убежать от прошлого и вырваться из замкнутого круга – туда, где можно снова обрести любовь и радость.

"Эту песню, несмотря на то, что моя героиня в мыслях все время возвращается к бывшему возлюбленному, можно назвать жизнеутверждающей. Это эмоциональный диалог с самим собой, когда ты понимаешь, что уже не хочешь и не будешь жить по-старому, а сделаешь все, чтобы вновь почувствовать себя счастливым", – рассуждает Дэя.

Фото: Пресс-служба

Тим Норелл также поделился впечатлением о работе с певицей. По словам Тима Норелла, его подкупили широта вокального диапазона Дэи, красивый оригинальный тембр, стиль и романтический имидж российской исполнительницы. И оригинальная англоязычная, и русскоязычная версии композиций записывались на звукозаписывающей студии в Испании. Сама певица довольна работой с Тимом Норрелом.

"Работать с легендарными музыкантами – одно удовольствие! Физически было нелегко (фактически за два дня писали два варианта двух песен – на русском и на английском), но за прекрасной творческой атмосферой совершенно не ощущалось усталости! Мне близка их музыка – романтизм и мелодичность не могут не привлекать. Конечно, мы иногда спорили, но в целом я полностью доверяла вкусу, профессионализму и опыту мэтров! Это было здорово! Надеюсь, скоро встретимся снова!", – добавила певица.

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