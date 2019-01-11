Рок-поэма "Моби Дик": в океане рока и поэзии

Независимая продюсерская компания "Театральное Дело" представляет премьеру рок-поэмы "Моби Дик" по легендарному роману американского писателя Германа Мелвилла. Показы пройдут 6, 7, 8 февраля 2019 года на сцене КЦ "Москвич".

Это не просто театральный проект: "Моби Дик" дает начало новому жанру зрелищной культуры – "рок-поэма". Масштабное театрально-музыкальное шоу с "живым" участием российской рок-группы "Театр Теней" объединит драматический театр, рок-музыку, перформанс, современную хореографию и видео-арт – беспрецедентный для российской сцены эксперимент.

Зрители рок-поэмы окажутся на гигантском парусном корабле, изучат реалии настоящего морского дела, станут свидетелями и участниками захватывающей погони китобойного судна "Пекод" и капитана Ахава за белым китом-убийцей по имени Моби Дик. Бытовой реализм матросской жизни (актеры ставят и убирают паруса, гребут веслами, управляются с корабельным такелажем и оснасткой) сочетается с возвышенным и поэтичным существованием танцовщиц, существующих в жанре contemporary dance и физического театра. Специально для "Моби Дика" написаны 23 авторские рок-баллады.

Музыка, драматическое и физическое действие, танец, декорации, визуальный ряд и спецэффекты создают многоуровневое по композиции шоу – беспрерывный "видеоклип", который "монтируется" здесь и сейчас на глазах у публики. А в конце спектакля огромный мультимедийный океан накрывает зрительный зал. И финальная баллада рок-поэмы звучит гимном непобедимой жизни, высшей поэзией о мечте, о схватке человека со стихией в его гибельной слепоте: океан с китами-убийцами не снаружи – океан внутри.

Рок-поэма "Моби Дик" станет вторым проектом компании "Театральное Дело" на пути создания нового для России направления – профессионального рок-театра, где главная роль в постановке отведена лучшим российским рок-группам. Выпущенный компанией в 2012 году и с успехом по сей день идущий на лучших площадках Москвы и Санкт-Петербурга рок-мюзикл "Тодд" с участием группы "Король и Шут" доказал широкую востребованность такого неожиданного, на первый взгляд, сочетания: классической рок-культуры и драматического театра.

"Моби Дик" – это не только интертеймент в привычном его восприятии. Рок-поэма поднимает серьезные вопросы осознанного отношения человека к окружающему миру и общечеловеческой ответственности за губительный отпечаток цивилизации на облике планеты. Неслучайно Генеральным партнером проекта стал WWF (Всемирный фонд дикой природы). А премьера рок-поэмы "Моби Дик" пройдет в рамках Всемирного дня китов и дельфинов, который отмечается 19 февраля.