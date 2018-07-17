Откровенная конференция о сексе пройдет в Санкт-Петербурге

Сексолог, психолог, журналист и писатель расскажут каждый с твоей точки зрения о том, что в отношениях между мужчиной и женщиной является самым важным, и что мы, возможно, постоянно упускаем из виду. Присоединяйтесь и будьте в теме.

Программа конференции

11-00

Юлия Красикова, психолог, сексолог, преподаватель Центра Secrets

"О чем мы не говорим друг другу"

С какими запросами мужчины и женщины приходят на секс-тренинги? О чем они хотели бы, но боятся спросить своего партнера? Что мы хотели бы сказать своему партнеру, но по определенным причинам говорим об этом секс-коучу? Разберем самые частотные ситуации и поймем, как наладить коммуникацию о сексе в паре.

12-15

Малка Лоренц, писатель, автор бестеселлера "Малка Лоренц многое объясняет", блогер

Public-talk "Вы у меня спрашиваете"

Малка Лоренц расскажет о сексе и отношениях по материалам рубрики вопросов читателей. Самые дискуссионные вопросы, самые неожиданные ответы на них.

13-30

Виталий Васянович, магистр психологии, основатель просветительского проекта "Зануда"

"Не ври мне: ложь в отношениях и сексе"

Зачем мы лжем близким людям? Как распознать ложь? И что делать, если вы видите, что ваш любимый человек обманывает вас? Отвечает наука.

14-45

Яна Лепкова, бывший главный редактор журналов Comopolitan, Ok!, проекта Lady@mail.ru

"О чем хочет знать женщина: темы секса и отношений в Российских СМИ".

Материалы, публикуемые в СМИ, всегда отвечают запросам читателей и их ожиданиям. О чем хотят знать русские женщины? Какие материалы вызывают максимальный отклик, а какие – негатив? Через призму СМИ проанализируем представления о сексе и отношениях у современной женщины в России.

Для гостей предусмотрен небольшой фуршет и возможность дискуссии с докладчиками.

Участие бесплатное, обязательна предварительная регистрация, количество мест строго ограничено.