Откровенная конференция о сексе пройдет в Санкт-Петербурге
Сексолог, психолог, журналист и писатель расскажут каждый с твоей точки зрения о том, что в отношениях между мужчиной и женщиной является самым важным, и что мы, возможно, постоянно упускаем из виду. Присоединяйтесь и будьте в теме.
Программа конференции
11-00
Юлия Красикова, психолог, сексолог, преподаватель Центра Secrets
"О чем мы не говорим друг другу"
С какими запросами мужчины и женщины приходят на секс-тренинги? О чем они хотели бы, но боятся спросить своего партнера? Что мы хотели бы сказать своему партнеру, но по определенным причинам говорим об этом секс-коучу? Разберем самые частотные ситуации и поймем, как наладить коммуникацию о сексе в паре.
12-15
Малка Лоренц, писатель, автор бестеселлера "Малка Лоренц многое объясняет", блогер
Public-talk "Вы у меня спрашиваете"
Малка Лоренц расскажет о сексе и отношениях по материалам рубрики вопросов читателей. Самые дискуссионные вопросы, самые неожиданные ответы на них.
13-30
Виталий Васянович, магистр психологии, основатель просветительского проекта "Зануда"
"Не ври мне: ложь в отношениях и сексе"
Зачем мы лжем близким людям? Как распознать ложь? И что делать, если вы видите, что ваш любимый человек обманывает вас? Отвечает наука.
14-45
Яна Лепкова, бывший главный редактор журналов Comopolitan, Ok!, проекта Lady@mail.ru
"О чем хочет знать женщина: темы секса и отношений в Российских СМИ".
Материалы, публикуемые в СМИ, всегда отвечают запросам читателей и их ожиданиям. О чем хотят знать русские женщины? Какие материалы вызывают максимальный отклик, а какие – негатив? Через призму СМИ проанализируем представления о сексе и отношениях у современной женщины в России.
Для гостей предусмотрен небольшой фуршет и возможность дискуссии с докладчиками.
Участие бесплатное, обязательна предварительная регистрация, количество мест строго ограничено.
Разыскиваются самые красивые девушки
В городе заработает Средневековый университет и походный лагерь Наполеона
Ситуацию спасет только открытие трассы "Таврида"
Артистка проговорилась
Супруги отметили важную дату
Звезде "Дома-2" предпочли ее подругу