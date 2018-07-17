Отель Sun Aqua Iru Veli Maldives открывается в ноябре

Бренд уже был представлен двумя отелями: Sun Aqua Pasikudah на северо-восточном побережье Шри-Ланки и вновь открывшимся в 2015 году после масштабной реконструкции, The Sun Aqua Vilu Reef на Мальдивах. Третья жемчужина, украсившая корону Sun Aqua – это изысканный Sun Aqua Iru Veli, который начнет принимать гостей с первых чисел ноября 2018 года. Однако бронирования открываются уже в ближайшую неделю.



прочитано 170 раз