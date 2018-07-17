Отель Sun Aqua Iru Veli Maldives открывается в ноябре
Роскошный курорт премиум-класса расположен на некогда диком атолле Aluvifushi, находящемся в частной собственности. Гостиничный комплекс состоит из 125 вилл и апартаментов, все они с приватными бассейнами и видом на Индийский океан. И расположены так, чтобы даже при полной загрузке комплекса создать иллюзию максимального уединения. Для этого даже общественные зоны и персонал в Sun Aqua Iru Veli разместили на отдельном острове.
Совершенно новая концепция в сочетании с большим опытом и Мальдивским гостеприимством учитывает все особенности и запросы будущих искушенных гостей отеля отель Sun Aqua Iru Veli имеет все шансы стать флагманским отелем бренда Sun Aqua.
В интерьерах просторных комнат скомбинированы современный и аутентичный мальдивский стиль. Гостей ждут шесть ресторанов и баров, где представлен широкий выбор меню международной кухни, а также местной мальдивской, из блюд которой особенно интересна местная кухня на гриле.
В комплексе предусмотрены панорамный бассейн, круглосуточный фитнес-центр, а для детей – Kids Club. Взрослые тоже найдут себе развлечения по вкусу – широкий выбор экскурсий, катание на гидроциклах, снорклинг, дайвинг, виндсерфинг, рыбалка и многое другое. Роскошный спа-центр разместился "на воде" – в домиках на сваях– это шесть павильонов для процедур и зона гидротерапии.
Курорт предложит гостям систему "все включено", гостям будут доступны без ограничений не только еда и напитки – кстати, мини-бары пополняются дважды в сутки, но и ряд дополнительных услуг. Например, раз в день любители отдыха в восточном стиле смогут заказать бесплатно кальян в Shisha Lounge. Любому гостю предоставляется бонус в размере $100 в спа-центре – причем каждый день: то есть, услуги на эту сумму предоставляются бесплатно, оплачивается лишь то, что ее превышает. При определенных условиях тура есть и опция бесплатных экскурсий и досуговых программ. Это может быть 15-минутное катание на водном скутере, полчаса виндсерфинга, плаванье с дельфинами или, например, романтический ужин на пляже или в любом другом месте острова по выбору туриста.
Как сообщила директор по продажам cети Sun Aqua Соника Адлакха, в штате Sun Aqua Iru Veli позаботились о наличии русскоговорящих специалистов, чтобы наши соотечественники чувствовали себя комфортно.
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