Девушек и женщин России приглашают на конкурс "Улыбка Вселенной 2019"

Финал международного конкурса "Улыбка Вселенной 2019" пройдет зимой 2019 года в прямом радиоэфире на российской радиостанции. Обладательница титула "Улыбка Вселенной 2019" получит подарки от партнеров и денежный приз на общую сумму $5 000 USD, диплом об участии в проекте, а также возможность участия в составе жюри других международных конкурсах красоты.
Обладательница титула "Вторая Улыбка Вселенной 2019" получит подарки от партнеров и денежный приз на общую сумму $2 500 USD и диплом об участии в проекте. Обладательница титула "Третья Улыбка Вселенной 2019" получит поощрительные призы и диплом об участии в проекте.
Напомним, что обладательницей титула предыдущего конкурса "Улыбка Вселенной 2018" стала Ольга Половкова из России (Севастополь), которая вошла в состав жюри конкурса "Улыбка Вселенной 2019".
Заполнить анкету можно на сайте http://www.smileuniverse.online/ru/reg
Ведущая рассказала об ответственном шаге
На телепроекте произошел возмутительный инцидент
Елена Стебенева высказалась о шоу телеведущего
Движение будет ограничено