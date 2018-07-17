Московский Кредитный банк начинает работу в 16 регионах

С 17 июля 2018 года в 16 регионах России, в том числе в Санкт-Петербурге, Воронеже, Архангельске, Ярославле, Калининграде, Мурманске, Липецке, Твери, откроются 28 офисов Московского Кредитного банка. В них будет осуществляться обслуживание физических лиц по операциям со счетами и вкладами.

Клиентам будут доступны такие операции, как пополнение и переводы по счетам, пролонгация и переоформление вкладов, кассовые операции, а также подключение к системам ДБО.

Банк был основан в 1992 г. На данный момент банк входит в ТОП-3 крупнейших частных банков по объему активов, является крупнейшим частным торгуемым банком РФ. Московский Кредитный банк традиционно развивался в Москве и Московской области. По состоянию на 1-е полугодие 2018 года в банке действует 102 отделения, в которых обслуживается более 600 тысяч клиентов-физических лиц. Из них более 400 тысяч – вкладчики.

Московский Кредитный банк обладает одной из самых разветвленных терминальных сетей. 6 300 терминалов банка находятся в Москве, Рязанской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской, Владимирской и других областях.

С полным списком новых отделений можно ознакомиться на сайте банка.