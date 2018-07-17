Московский Кредитный банк начинает работу в 16 регионах
Клиентам будут доступны такие операции, как пополнение и переводы по счетам, пролонгация и переоформление вкладов, кассовые операции, а также подключение к системам ДБО.
Банк был основан в 1992 г. На данный момент банк входит в ТОП-3 крупнейших частных банков по объему активов, является крупнейшим частным торгуемым банком РФ. Московский Кредитный банк традиционно развивался в Москве и Московской области. По состоянию на 1-е полугодие 2018 года в банке действует 102 отделения, в которых обслуживается более 600 тысяч клиентов-физических лиц. Из них более 400 тысяч – вкладчики.
Московский Кредитный банк обладает одной из самых разветвленных терминальных сетей. 6 300 терминалов банка находятся в Москве, Рязанской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской, Владимирской и других областях.
С полным списком новых отделений можно ознакомиться на сайте банка.
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ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" – универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий весь спектр банковских услугдля корпоративных и частных клиентов, а также финансово-кредитных организаций. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центральным Банком России.
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В соответствии с данными рэнкинга ИНТЕРФАКС-100, по состоянию на конец 1 квартала 2018 г. Банк входит в Топ-3 частных банков по объему активов, является крупнейшим частным торгуемым банком РФ. Банк в настоящий момент имеет рейтинги кредитоспособности уровня "Ba3" со "Стабильным" прогнозом от Moody's; "BB-" со "Стабильным" прогнозом от Fitch; "ВВ-" со "Стабильным" прогнозом от S&P; "А (RU)" по национальной шкале со "Стабильным" прогнозом от АКРА, "ruA-" со "Стабильным" прогнозом от Эксперт РА. Банк имеет успешный опыт работы на международных рынках капитала, дебютный выпуск еврооблигаций был размещен в 2006 г.
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Банк был основан в 1992 г. и приобретен Романом Авдеевым в 1994 г. На сегодняшний день 56,07% акций Банка принадлежат Концерну "Россиум", остальные 43,93% – миноритарным акционерам. Банк провел первичное публичное размещение своих акций в июне 2015 года на Московской бирже, а с июня 2016 года акции Банка (торговый код CBOM) включены в состав Индексов ММВБ и РТС. Free-float Банка составляет 22%.
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С более подробной информацией о Банке можно ознакомиться на сайте http://mkb.ru/
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