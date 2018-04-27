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Пресс-релизы

Подведены итоги программы "Развитие регионов. Лучшее для России"

Фото: Пресс-служба
20 апреля 2018 года в Сочи в Hyatt Regency Sochi завершилась Программа "Развитие регионов. Лучшее для России" – ежегодная площадка для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития субъектов Российской Федерации. 
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Основной частью деловой программы стал Форум, в котором приняли участие представители органов государственной власти и крупного бизнеса. Спикеры обсудили такие ключевые темы как внедрение цифровых решений в региональную экономику, сферу занятости, региональные продукты, услуги, проекты, а также условия привлекательности территорий.  

Форум стал реальной площадкой для обмена мнениями и опытом. За одним столом встретились лидеры бизнес-сектора и государственного аппарата. Одним из спикеров стал Виталий Воронов, начальник управления развития малого и среднего предпринимательства департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края. Если говорить про качественное региональное развитие, то нельзя не рассказать про Кавказский регион. Эксперты единогласно подтверждают активный рост в Чеченской республике, которую представлял Джамбулат Умаров, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации. В своем развитии никогда не уступала и Кабардино-Балкарская Республика. Религия, история и множество достопримечательностей позволяют говорить о Кабардино-Балкарии, как о по-настоящему туристически привлекательном месте. Данный регион представлял Геннадий Губин, заместитель Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики. 

Фото: Пресс-служба

Украшением вечера стала Торжественная церемония награждения Лауреатов Программы "Развитие регионов. Лучшее для России – 2018". Ведущим церемонии стал никто иной как Петр Кулешов, бессменный ведущий телепередачи "Своя игра", который, будучи преданным своему делу, встретил свой день рождения на мероприятии.  

Один из наиболее интересных проектов представил "Империал Парк-Отель & SPA", который в очередной раз подтвердил статус России как одной из самых гостеприимных стран. "Быть вам полезными, заботиться о вас – наша работа. Мы любим свою работу. И поэтому нам нетрудно угадывать ваши желания, понимать привычки, узнавать традиции. Крылатую фразу "Нет предела совершенству" мы переделали по-своему. Нам нравится фраза: "Нет предела гостеприимству"", – сказала Марина Михайловна Прозорова, заместитель директора по коммерческим вопросам.  

Телематические решения все чаще пользуются спросом и это не новость. Контроль качества грузоперевозок, безопасность пассажиров и эффективная организация пассажиропотока, контроль государственных учреждений и многое другое – важнейшие составляющие успешной и качественной работы всех структур. О том, как внедрять системы и при этом быть полезным для экономики региона, рассказал директор по развитию бизнеса АО "Группа Т-1" (входит в ГК "Ренова") Игорь Хереш: "Это отличная возможность узнать о множестве перспективных проектов для регионов, получить новый опыт и знания от коллег из совершенно разных областей бизнеса. Очень приятно, что после долгих месяцев сложной работы над проектом ты получаешь заслуженную награду, которая станет стимулом для развития". 

В рамках Программы заслуженную награду за развитие инвестиционной политики в России получил Глава Чеченской Республики – Рамзан Кадыров. Лауреатом Программы также  был признан и Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края.  

Фото: Пресс-служба  

Экспертный совет не оставил без внимания другие успешные  проекты, представленные Сбербанком, Дирекцией скоростного сообщения – филиалом РЖД, Barvikha Hotel & Spa, студией эффективных тренировок FIT-N-GO, "ОСГ Рекордз Менеджмент Центр", косметической компанией MIRRA, АльфаСтрахованием и АльфаСтрахованием-ОМС, Группой компаний "КидБург", спутниковым телевидением "Телекарта" (Группа компаний "Орион"). 

Спортивная индустрия, равно как и наши спортсмены, никогда не стоит на месте. Постоянное развитие и рост давно стали определяющими для спортивной индустрии. Россия, безусловно, является общепризнанной спортивной державой и это заслуга всех организаций из области спорта. Ярким примером такой компании стала Федеральная сеть фитнес-клубов "Территория фитнеса". Александр Колмыков, Генеральный директор Федеральной сети фитнес-клубов "Территория фитнеса" рассказал гостям Программы, почему важно не просто делать свое дело, но и принимать участие в развитии социальной инфраструктуры. "Россия – территория спорта. Именно эти слова определяют цель, которую ставит перед собой сеть фитнес-клубов "Территория Фитнеса". Наша миссия – оздоровление нации, привлечение к занятиям спортом людей всех возрастов из самых разных регионов страны. Итогами "Стратегии 2022 года" станет открытие новых клубов по всей России. Спорт – это сила, которая объединяет!". 

Фото: Пресс-служба

Своим мнением о важности мероприятия поделился Сергей Долгов, директор по коммуникациям legaltech-компании – Национальной Юридической Службы АМУЛЕКС: "Программа "Развитие регионов" – это отличная возможность взглянуть на людей и компании, совершающих сегодня прорывы, результаты которых через пару лет будут активно применять по всей стране".  

Программа и Форум "Развитие регионов. Лучшее для России" – наглядный пример того, как в интересах региональной политики государственные и коммерческие институты объединяют свои ресурсы, тем самым укрепляя территориальную целостность и развивая региональные рынки.  

Важные социально-экономические инициативы также были представлены такими компаниями как НПО "СтарЛайн", "РТ Лабс", АК "Уральские авиалинии", "МаксимаТелеком", сеть фитнес-клубов "ЗЕБРА", клиника "Анатомия", LUNDENILONA, WorldSkills Россия, финансово-строительная корпорация "Лидер", Glorax Development, Diamond estate – ЖК "Лазурные небеса", управляющая компания "Развитие", "Митрофанова и партнеры", Интернет-магазин женской одежды "Gepur", коммуникационное агентство "АГТ" и "Сибирская Угольная Энергетическая компания". 

Можно смело утверждать, что Программа и Форум "Развитие регионов. Лучшее для России" стала знаковым мероприятием и площадкой, которая позволяет определить актуальные показатели регионального развития и поощрить лучших представителей бизнеса и государственной власти. Привлечение к диалогу власти, бизнеса и общества является ключевой отличительной чертой мероприятия, которая являет собой по-настоящему полезное и эффективное взаимодействие для успешного будущего страны. 

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