Russian Internet Week пройдет 21-23 ноября на ВДНХ

RIW – это событие с 11-летней историей, из года в год собирающее ключевых фигур мира ИТ-бизнеса, государства, стартапов, глобального бизнеса. В этом году впервые за историю проведения Форум пройдет на территории ВДНХ – в павильоне № 75.

Организатором RIW выступает РАЭК (Российская Ассоциация электронных коммуникаций), поддержку оказывают профильные госорганы, все ключевые игроки ИТ-отрасли.

RIW и Internet EXPO – это главные ежегодные осенние мероприятия сразу пяти отраслей: Интернет, Медиа, Телеком, Софт (в т.ч. темы импортозамещения) и ИТ.

RIW – это многопотоковый форум, масштабная выставка, современное шоу цифровых технологий и множество культурно-развлекательных мероприятий:

Internet FORUM 2018 – более 20 тематических блок-конференций и десятки практических мастер-классов, в рамках которых с докладами выступают более 700 спикеров, представителей отрасли, бизнеса, государства, ИТ-сообщества;

Internet EXPO 2018 – масштабная экспозиция достижений российских и зарубежных ИТ-компаний, нацеленная как на профессионалов, так и на рядовых пользователей рунета и цифровых технологий;

Internet SHOW 2018 – демонстрация возможностей цифровых технологий, эксклюзивные презентации продуктов и технологий в формате RED DOT, специализированные продуктовые демо-зоны и лаборатории технологий;

RIW.NIGHTS – серия внепрограммных культурно-развлекательных мероприятий (премий, презентаций и промо-акций), многие из которых пройдут в вечернем формате.

Традиционно в RIW принимают участие первые лица и представители профильных органов госвласти, отвечающих за развитие Цифровой экономики, представители всех без исключения игроков российской ИТ-отрасли и смежных отраслей, пользователи, студенты, СМИ. Всего в мероприятии за 3 дня его работы примут участие более 25 000 посетителей: около 5 000 интернет-специалистов (участники Форума) и около 20 000 пользователей цифровых сервисов и технологий (посетители выставки и открытых мероприятий Форума).

RIW является эффективной площадкой для обсуждения отраслевых достижений и трендов, для диалога государства и бизнеса, для межотраслевого диалога.

Russian Internet Week – это место встреч, обучения, нетворкинга, бурных обсуждений и диалогов, переплетение профессиональных интересов, где одновременно принимают участие эксперты и признанные специалисты IT-отрасли и Медиа-сферы, представители смежный отраслей, сотрудники российских и зарубежных компаний, государственные деятели, представители профильных министерств и ведомств, журналисты, студенты профильных ВУЗов и рядовые интернет-пользователи.

Возрастная категория мероприятия 18+