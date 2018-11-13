Мировая премьера новой серии культового мультфильма "Маша и медведь" состоялась в пятницу
О чем новая серия, над которой создатели проекта трудились 6 месяцев, и какая роль досталась Медведю, рассказал режиссер Георгий Орлов.
В новой серии Маша грезит о царской жизни: роскошном дворце, шикарном автомобиле. Девочка мечтает отдавать приказы, и чтобы все лесные жители их исполняли. Но куда же приводят эти мечты и что на самом деле означает "жить по-царски"?
По словам режиссера серии Георгия Орлова, новый эпизод "Не Царское Дело" имеет отсылку к классике советской анимации, поучительному мультфильму "Вовка в Тридевятом царстве".
"Не Царское Дело" — это красочная, смешная и назидательная история для детишек, в основе которой Маша, став царевной, сталкивается со сложностями в совладении полученной власти в отношении лесных жителей. Но, благодаря Мишке и, кстати, новому "гостевому" персонажу – делает правильные выводы и признает свои ошибки", – рассказывает Георгий Орлов.
Российский мультсериал "Маша и Медведь" студии "Анимаккорд" впервые увидел свет в 2009 году и сейчас является мировым феноменом: он имеет колоссальный успех в десятках стран мира.
Общее количество просмотров контента с Машей сегодня превышает отметку в 40 миллиардов. Мультфильм был удостоен анимационного аналога "Оскара" — премии Kidscreen Awards в номинации "Best animation".
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