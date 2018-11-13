Мировая премьера новой серии культового мультфильма "Маша и медведь" состоялась в пятницу

Долгожданная премьера 75 серии состоялась в онлайн-кинотеатре ivi 9 ноября, и за первые выходные "Маша и Медведь" приковали к экранам более 11% зрительской аудитории мультфильмов — что удавалось только самым масштабным премьерам на сервисе. В новой серии "Не царское дело" Маша предстает в экстраординарном образе.

прочитано 325 раз О чем новая серия, над которой создатели проекта трудились 6 месяцев, и какая роль досталась Медведю, рассказал режиссер Георгий Орлов. В новой серии Маша грезит о царской жизни: роскошном дворце, шикарном автомобиле. Девочка мечтает отдавать приказы, и чтобы все лесные жители их исполняли. Но куда же приводят эти мечты и что на самом деле означает "жить по-царски"? По словам режиссера серии Георгия Орлова, новый эпизод "Не Царское Дело" имеет отсылку к классике советской анимации, поучительному мультфильму "Вовка в Тридевятом царстве". "Не Царское Дело" — это красочная, смешная и назидательная история для детишек, в основе которой Маша, став царевной, сталкивается со сложностями в совладении полученной власти в отношении лесных жителей. Но, благодаря Мишке и, кстати, новому "гостевому" персонажу – делает правильные выводы и признает свои ошибки", – рассказывает Георгий Орлов. Российский мультсериал "Маша и Медведь" студии "Анимаккорд" впервые увидел свет в 2009 году и сейчас является мировым феноменом: он имеет колоссальный успех в десятках стран мира. Общее количество просмотров контента с Машей сегодня превышает отметку в 40 миллиардов. Мультфильм был удостоен анимационного аналога "Оскара" — премии Kidscreen Awards в номинации "Best animation".



13 ноября 2018, 17:19