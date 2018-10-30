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Пресс-релизы

Выставка-продажа "Атмосфера творчества" начинает подготовку к Новому году

Фото: Пресс-служба
Международная выставка-продажа товаров для рукоделия и хобби "Атмосфера творчества" в очередной раз пройдет в ТВК "Тишинка" с 29 ноября по 2 декабря. В преддверии Нового года и Рождества главной темой мероприятия станет праздничное оформление интерьера. Посетители смогут познакомиться с необычными идеями для новогоднего декора в стиле кантри, посмотреть и приобрести оригинальные елочные игрушки и авторские светильники, изделия в технике пэчворк и лэмпворк, украшения из бисера, кружево, наборы для творчества и фурнитуру.
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Традиционно в рамках выставки пройдут "Атмосферные посиделки": на специально отведенной площадке состоятся различные мастер-классы, на которых все желающие смогут смастерить оригинальные елочные украшения и подарки к празднику для своих родных и близких. Гостей ждут творческие занятия от Ассоциация художников ботанического искусства и кулинарный мастер-класс от сервиса "Ужин дома". Кроме того, в зоне "Атмосферных посиделок" будет организована презентация уникальных меловых красок Дарьи Гейлер.

Ожидается, что главными событиями "Атмосферы творчества" станут увлекательный декор-баттл "12 стульев" и акция "Маленький домик – большой праздник" для Благотворительного фонда. И, конечно, посетители выставки смогут попытать удачу в различных конкурсах и викторинах и уйти домой не только с багажом знаний и полезными приобретениями, но и с приятными подарками.

"Атмосфера творчества" – одно из важнейших событий в индустрии хобби, позволяющее хэндмейдерам и начинающим декораторам встретиться с экспертами и профессионалами в области рукоделия и дизайна. Число участников выставки, так же как и их география, увеличивается год от года. Так, осенняя выставка-ярмарка собрала 250 компаний из Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Новосибирска, Саратова, Ростова-на-Дону, Королева, Ивантеевки, Химок, Переславля-Залесского. Количество посетителей составило тогда более 15 тыс. человек!

"Атмосфера творчества" проводится уже на протяжении девяти лет, и за это время она прочно вошла в календарь самых важных событий в мире хэндмейда, – говорит организатор выставки Елена Мурадова. –  Мы стремимся, чтобы с каждым годом наша ярмарка становилась еще интереснее и разнообразнее, активно работаем с постоянными участниками и с удовольствием приглашаем новых дизайнеров, оформителей и специалистов индустрии рукоделия. Мы стараемся знакомить посетителей с новыми техниками рукоделия и предлагаем им весь спектр современных материалов для творчества. Надеемся, что и на этот раз наши гости смогут найти для себя что-то интересное, останутся довольны насыщенной и увлекательной программой".

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