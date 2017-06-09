Долина и Чумаков назвали лучших молодых музыкантов

Большим праздником в столичном EMPORIO CAFE завершился марафон свежей, актуальной, авангардной музыки. EMPORIO MUSIC FEST в этом году полностью оправдал свою главную задачу – поиск не только новых исполнителей, но и новой музыки, так называемой "музыки будущего". Музыки для поколения молодых людей, которые сейчас мастерски владеют словами кек, лол и дэб.

Благодаря неутомимой энергии Байгали и его команды, за четыре года фестиваль смог остаться независимым, как и прежде, от форматов и конъюнктуры, но стал настоящим праздником музыки для каждого ценителя в стране, отдающего предпочтение интеллектуальному и качественному контенту. EMPORIO MUSIC FEST дает редкую возможность самореализации молодым музыкантам и шанс показать себя широкой аудитории.

Всю весну на легендарной сцене EMPORIO CAFE проходило захватывающее состязание 24 участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Нижнего Новгорода, Воронежа и Екатеринбурга. Это были потрясающие концерты всех жанров и направлений, настоящих музыкантов и виртуозов, многие из которых будущие звёзды.

В финале фестиваля семь лучших самобытных коллективов получили дозу хайпа от жюри и зрителей:

Генеральный директор холдинга MusicBox Наталья Палинова пленилась харизмой инженера из Санкт-Петербурга Сергея Мушты и его скандальной песни "Катя" и с радостью вручила специальный приз – прямой эфир на канале, вещающего на весь мир.

Персональный "респект" Ларисы Долиной и признание всех членов жюри за высокий музыкальный уровень и оригинальный симбиоз получила группа "Смотри И" барабанщика Игоря Джавад-Заде и солистки Ирины Козловой.

Алексей Чумаков назвал конкурсантов "маленькой, но бессмертной армией и пожелал всем категорической успешности". С комом в горле он просил все телеканалы и радиостанции в лице присутствующего директора группы телеканалов MusicBox дать дорогу молодым.



Лариса Долина и все девушки-участницы фестиваля получили специальные бьюти-призы из рук ведущего визажиста "M.A.C Cosmetics" в России и СНГ Катерины Пономаревой.

Третье место фестиваля заняла высококлассная группа Vanyn, наполняющая желанием жить и мечтать, получили один из самых популярных микрофонов в мире Shure Beta58. На втором месте оказалась медитавно-хитовая группа Paragis во главе с их космической солисткой Анной Парагис за свои виртуозные мантры стали обладателями вокальной радиосистемы SHURE BLX с микрофоном Beta 58. Заслуженное первое место получили мастеровитые Годжи вместе с их магнетической вокалисткой Кристиной Ланской.

Ультрамодные электронщики Elektrozavod, получившие необычную похвалу Байгали Серкебаева в виде шутки "Это группа, которую никогда не позовут на свадьбу", стали призерами номинации "Выбор Shure" и получили микрофон-новинку с двойной диафрагмой KSM8.





Гран При фестиваля – совершенно неожиданно для самих себя получил дуэт "Reflections Duo", которые покорили Ларису Долину мастерством Николая Добкина и вокалом Ольги Олейниковой. Впереди их ждет поездка в Монтрё на 51-й "Montreux Jazz Festival", участниками которого в разные годы были Майлз Дэвис, Prince, Дэвид Боуи, Фрэнк Заппа, Боб Дилан, Энни Леннокс, Herbie Hancock, Deep Purple, Stevie Wonder, Jamiroquai, Radiohead, Black Eyed Peas, Lady Gaga и другие звезды.