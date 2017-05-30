В Москве пройдет Fashion People Awards–2017
Престижная церемония в области моды, стиля и красоты, гости и зрители которой узнают, кто же они, самые модные люди столицы. Вас ожидает море сюрпризов, незабываемых впечатлений, выступления любимых артистов и неожиданные закрытые номинации.
Всего в церемонии будет представлено 24 номинации и более 100 номинантов.
Для гостей церемонии выступят Филипп Киркоров, Emin, LOBODA, Стас Михайлов, Любовь Успенская, Ольга Бузова, Макс Барских, Слава, Ани Лорак, Александр Панайотов, Александр Ревва, Мот, Митя Фомин и другие. Ведущие вечера: Юлия Барановская и Вячеслав Манучаров.
Сбор гостей и красная дорожка – в 18:00. Церемония награждения – в 20:00.
Fashion Events уверенно закрепило свои позиции в индустрии праздников. Уже более шести лет команда агентства потрясает столицу своими смелыми идеями в сфере светских мероприятий и их неподражаемым исполнением, поэтому столичная богема с нетерпением ждет церемонии вручения премии.
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