В Москве пройдет Fashion People Awards–2017

8 июня на площадке Vegas City Hall в Москве состоится 8-я церемония вручения премий "Fashion People Awards-2017", организованная агентством "Fashion Events".

Престижная церемония в области моды, стиля и красоты, гости и зрители которой узнают, кто же они, самые модные люди столицы. Вас ожидает море сюрпризов, незабываемых впечатлений, выступления любимых артистов и неожиданные закрытые номинации.



Всего в церемонии будет представлено 24 номинации и более 100 номинантов.

Для гостей церемонии выступят Филипп Киркоров, Emin, LOBODA, Стас Михайлов, Любовь Успенская, Ольга Бузова, Макс Барских, Слава, Ани Лорак, Александр Панайотов, Александр Ревва, Мот, Митя Фомин и другие. Ведущие вечера: Юлия Барановская и Вячеслав Манучаров.

Сбор гостей и красная дорожка – в 18:00. Церемония награждения – в 20:00.

Fashion Events уверенно закрепило свои позиции в индустрии праздников. Уже более шести лет команда агентства потрясает столицу своими смелыми идеями в сфере светских мероприятий и их неподражаемым исполнением, поэтому столичная богема с нетерпением ждет церемонии вручения премии.

