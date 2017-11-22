Болельщики выберут "спортивное лицо" России

XХ церемония вручения главной народной премии "Марка №1 в России – 2017" пройдет 16 декабря 2017 года в Москве на площадке Государственного Кремлевского Дворца. Впервые в этом году в рамках премии стартует народное голосование болельщиков, приуроченное к главному футбольному событию 2018 года – чемпионату мира в России.

Чемпионат мира по футболу – это без преувеличения событие века для нашей страны. Турнир такого ранга впервые проводится в Восточной Европе: 11 городов, 12 ультрасовременных стадионов, 31 насыщенный игровой день, 32 лучшие команды мира, и, конечно же, болельщики со всего света.

Российской сборной впервые в своей истории предстоит сыграть на главном футбольном турнире мира в родной стране при поддержке сотен тысяч болельщиков. Сегодня в подготовку проведения ЧМ в России помимо международной федерации FIFA вовлечены сотни спортивных и event компаний, средства массовой информации и new media, а также организации, занимающиеся логистикой, строительством и туризмом.

С целью поднятия национального духа в преддверии чемпионата в прокат выходят полнометражные фильмы и сериалы, посвященные самой популярной игре миллионов. Проведение ЧМ по футболу – это еще одна возможность для всей национальной бизнес индустрии сделать свой вклад в спортивное будущее и статус России.

"Мы не могли остаться в стороне от этой интереснейшей темы и приняли решение в канун официальной жеребьевки главного футбольного праздника планеты провести народное голосование болельщиков. Цель – в решающий для страны момент показать "спортивное лицо" России, поднять боевой дух и патриотическое настроение, привлечь внимание всех жителей страны к спортивной составляющей – инфраструктуре, медиа, развлекательному сегменту, истории футбола. Мы хотим заложить основу для коммуникаций, связанных с развитием и популяризацией массового, профессионального и корпоративного спорта", – сообщила исполнительный директор премии Елена Бирюкова-Лапик.

Голосование в категории "Спорт" пройдет в Facebook и на сайте премии. Любой желающий c 24 ноября по 1 декабря сможет заполнить анкету и отдать свой голос любимому бренду, претендующему на звание "Марка №1 в России – 2017".

В каждой номинации можно отдать свой голос только за одного номинанта. Лауреатом становится марка, набравшая наибольшее количество голосов. Итоги голосования будут объявлены 4 декабря 2017 года. Торжественная церемония награждения победителей состоится в Государственном Кремлевском Дворце 16 декабря 2017 года.