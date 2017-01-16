Альбом с композициями из мюзикла "Золушка" вышел на русском языке

Новогодние праздники подошли к концу, а любители мюзиклов продолжают получать подарки. В январе вышел долгожданный альбом с композициями из мюзикла "Золушка" на русском языке.

В альбоме представлены 14 песенных хитов из спектакля в исполнении звезд мюзикла в сопровождении оркестра. Все треки записаны в формате live, что позволяет слушателям окунуться в сказочную атмосферу спектакля и вместе с Золушкой побывать на балу, встретиться с Принцем и изменить судьбу жителей Королевства.



Композиции написаны легендарным бродвейским дуэтом, обладателями 34 премий "Тони", 15 "Оскаров", двух Пулитцеровских премий и двух премии "Грэмми", композитором Ричардом Роджерсом и поэтом Оскаром Хаммерстайном. Песни звучат в исполнении любимых артистов мюзиклов Юлии Ивы (Золушка), Павла Левкина (Принц Тофер), Елены Чарквиани (Фея-Крестная), Алены Хмельницкой (Мадам), Игоря Портнго (Лорд Пинклтон), Екатерины Варковой и Татьяны Кулаковой (сестры Габриэлла и Шарлотта). Бонус-треком в альбоме представлен лирический дуэт "Ты прекрасней любого сна" в исполнении Наталии Быстровой и Павла Левкина.

"Песни из "Золушки" нравятся не только взрослым, но и нашим маленьким зрителям, которые продолжают их напевать после спектакля, – говорит продюсер мюзикла, глава компании "Стейдж Энтертейнмент" Дмитрий Богачев. – Когда мы с дочками едем в машине, я включаю диск "Золушка", и любая поездка превращается в праздник. Прекрасная классическая музыка в исполнении лучших артистов и оркестра помогает прививать ребенку хороший музыкальный вкус. И конечно, диск "Золушка" украсит коллекцию каждого меломана и поклонника жанра мюзикл!"





Премьера телевизионного мюзикла "Золушка" – состоялась в 1957 году на американском телеканале CBS. Композитор был номинирован на премию "Эмми" за "Лучший музыкальный вклад в телевидение", а сам телемюзикл посмотрели более 100 миллионов человек. В 2013 году мюзикл дебютировал на Бродвее, где был выдвинут на премию "Тони" в 9 номинациях. В Москве премьера мюзикла "Золушка" состоялась 1 октября, с тех пор постановка идет в ежедневном режиме на сцене театра "Россия". В октябре мюзикл "Золушка" стал лауреатом Ежегодной премии доверия зрителей "Марка №1 в России" в номинации "Лучшие социально-культурные мероприятия города".

Альбом с композициями из мюзикла "Золушка" можно приобрести в кассах театров "Россия" и МДМ, а также заказать на официальном сайте www.musical-cinderella.ru.