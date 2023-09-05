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Андрей Воробьёв: в Московской области застраховали всех работников скорой помощи

Андрей Воробьёв: в Московской области застраховали всех работников скорой помощи
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С 1 сентября текущего года на всех сотрудников бригад Московской областной станции скорой медицинской помощи (СМП) оформлены страховые полисы, которые гарантируют медикам компенсацию при произошедших во время работы несчастных случаях. Об этом объявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Воробьев подчеркнул важность этого шага, особенно учитывая риски, с которыми сталкиваются медики при выполнении обязанностей.

«Мы посчитали правильным дополнительно защитить жизнь и здоровье всех, кто работает в скорой помощи – это и наши медики, и водители. С 1 сентября на каждого из них будет оформлен страховой полис. Кроме того, сейчас мы завершаем разработку функции «тревожная кнопка» на планшетах, которыми будут обеспечены все бригады СМП. В случае необходимости они смогут оперативно вызвать полицию на место», – сказал губернатор.

Работники скорой помощи. Фото: Константин Семенец

Стоит отметить, что страхование сотрудников скорой помощи предусмотрено в случае смерти в результате несчастного случая при выполнении работы, получения инвалидности в результате несчастного случая при выполнении трудовых обязанностей (I, II и III группы), а также временной утраты трудоспособности в результате происшествия.

Эта мера дополнит другие программы социальной поддержки – такие, как социальная ипотека и компенсация за аренду жилья.

Поддержка медиков скорой помощи будет продолжаться на всех уровнях – в регионе продолжат открывать и ремонтировать подстанции и обновлять автомобильные парки, заверил губернатор Воробьев.

5 сентября 2023, 17:36
Работники скорой помощи. Фото: Константин Семенец

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