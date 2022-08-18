В Орловской области обрушилась крыша спортзала в техникуме

В Орловской области произошел инцидент. Сообщается, что обрушилась крыша спортзала в техникуме.
По данным интернет-издания "Подмосковье сегодня", площадь повреждения составила почти 200 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.
В Орловской области произошел инцидент. Сообщается, что обрушилась крыша спортзала в техникуме.
По данным интернет-издания "Подмосковье сегодня", площадь повреждения составила почти 200 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.
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