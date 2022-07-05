В Шатуре вынесли приговор наркокурьеру

В Шатуре суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Орехово-Зуевского округа. Мужчину признали виновным в покушении на сбыт наркотиков.
По информации интернет-издания "Подмосковье сегодня", полицейские остановили иномарку для проверки документов. Водитель заметно нервничал, что побудило сотрудников досмотреть гражданина. В кармане куртки нашли свертки, в которых, как показала экспертиза, находились психотропные вещества. Виновного приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.