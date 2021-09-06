Информация о насилии над ребенком в подмосковном детсаду дошла до следователей

В подмосковном Одинцове прокуратура проверила данные о насилии над ребенком. Уточняется, что инцидент произошел в местном детском саду.
По информации прессы, речь идет о том, что работница детского сада связывала ребенка скотчем. Информация о случившемся была передана следователям, сообщает издание "Вести Подмосковья".
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