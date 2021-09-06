Охотники не дают покоя жителям Одинцово

Жителям подмосковного Одинцова доставили существенные неудобства. По информации прессы, людям ночью мешали спать охотники.
В Охотхозяйстве заявили, что контролируют ситуацию. Нарушений в работе учреждения нет, передает "Радио 1".
Жителям подмосковного Одинцова доставили существенные неудобства. По информации прессы, людям ночью мешали спать охотники.
В Охотхозяйстве заявили, что контролируют ситуацию. Нарушений в работе учреждения нет, передает "Радио 1".
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