Житель Подмосковья насмерть забил молотком и топором своих родственниц

Житель подмосковного Лотошино совершил тяжкое преступление. По информации прессы, мужчина расправился со своими родственницами.

Для этого злоумышленник использовал молоток и топор, передает сайт "Подмосковье сегодня". Примечательно, что преступник сам вызвал правоохранителей и сознался в содеянном. По факту случившегося открыто уголовное делопроизводство.