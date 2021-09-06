Житель Подмосковья насмерть забил молотком и топором своих родственниц

Житель подмосковного Лотошино совершил тяжкое преступление. По информации прессы, мужчина расправился со своими родственницами.
Для этого злоумышленник использовал молоток и топор, передает сайт "Подмосковье сегодня". Примечательно, что преступник сам вызвал правоохранителей и сознался в содеянном. По факту случившегося открыто уголовное делопроизводство.
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