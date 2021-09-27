Под Воронежем при пожаре в больнице погиб человек

Под Воронежем произошел пожар в медицинском учреждении. Уточняется, что в результате случившегося погиб человек.
Находившихся в больнице граждан пришлось эвакуировать передает телеканал "360". Обстоятельства ЧП выясняются.
Под Воронежем произошел пожар в медицинском учреждении. Уточняется, что в результате случившегося погиб человек.
Находившихся в больнице граждан пришлось эвакуировать передает телеканал "360". Обстоятельства ЧП выясняются.
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