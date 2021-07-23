Жителям Новокузнецка из-за пожара пришлось эвакуировать домашних животных

Сообщается о серьезном инциденте, который произошел в южной столице Кузбасса. Уточняется, что в Новокузнецке загорелся местный магазин обоев.
Едкий дым начал проникать в жилища граждан. Из-за этого стали задыхаться питомцы. Домашних животных пришлось в срочном порядке выносить на улицу, передает сайт VSE42.RU.
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