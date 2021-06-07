При пожаре в Пермском крае погибли трое детей

В ночь на 7 июня в большом доме на четыре семьи на Советской улице в поселке Юго-Камский в Пермском крае произошел пожар. В результате погибли трое детей и их 70-летний дедушка, передает Life.ru. Их бабушка была доставлена в больницу. Подробности трагедии устанавливаются.
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