Под Москвой подростку оторвало руку при прыжке с тарзанки

В деревне Кушки в Талдомском районе Московской области 14-летний мальчик во время купания прыгал с тарзанки. В какой-то момент он зацепился рукой за петлю веревки, в результате чего мальчику оторвало кисть, передает телеканал "360". Пострадавшего доставили в больницу, а произошедшим заинтересовались правоохранительные органы.
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