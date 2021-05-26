Школьницы надругались над девочкой с Барнауле

Ужасное преступление произошло в одном из заброшенных домов в Барнауле. 11-летнюю девочку жестоко избили, а затем изнасиловали, передает телеканал "360". Надругательства снимали на видео.
Расправу над ребенком устроила компания 14-летних школьниц. Зачинщицу уже задержали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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