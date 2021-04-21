В Раменском подросток умер из-за отравления газом для зажигалок

В подмосковном Раменском произошла трагедия. По данным, которые просочились в прессу, подросток умер из-за отравления газом для зажигалок.
Известно, что приятели школьника пытались оказать ему помощь, но это не дало результатов. Прибывшие на место врачи также оказались бессильны. По факту случившегося организована проверка, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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