В Электростали после падения сосульки на ребенка возбудили уголовное дело

В Электростали падение сосульки на ребенка обернулось серьезными последствиями. Уточняется, что по факту случившегося открыли уголовное производство.
Стоит отметить, что сам инцидент, о котором идет речь, произошел в феврале. Пострадавший мальчик получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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